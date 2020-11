MOMEN liburan kurang lengkap rasanya bila tidak didokumentasikan. Apalagi bila tempat yang dikunjungi itu unik dan instagramable. Seperti yang ditawarkan The Lodge Maribaya yang terkenal sebagai objek wisata ekstrem.

The Lodge Maribaya terletak di Babakan, Gentong, Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Anda dapat menikmati sejuknya alam dataran tinggi sambil berfoto di atas wahana yang dapat membawa Anda ke ketinggian.

The Lodge Maribaya yang dikelilingi hutan pinus dengan udara yang sejuk bisa menjadi lokasi asyik untuk menyegarkan pikiran.

Beberapa wahana menarik The Lodge Maribaya yang bisa Anda jadikan sebagai tempat menarik untuk berfoto, yaitu:

1. Hot Air Baloon

Saat memasuki area The Lodge Maribaya, Anda langsung dapat melihat balon udara besar. Balon ini merupakan salah satu wahana yang juga termasuk dalam jajaran tempat berfoto di dalam The Lodge Maribaya.

Hot Air Balloon The Lodge Maribaya (thelodgemaribaya.com)

Kelebihannya, selain dapat melihat area sekitar, Anda juga dapat melihat pemandangan dari bagian bawah keranjang balon udara karena lantainya terbuat dari kaca yang tembus pandang.

Tetapi balon udara ini hanya sebagai tempat untuk berfoto yang membuat seolah-olah Anda sedang terbang dengan balon udara, jadi balon ini tidak akan terbang ke mana-mana.

2. Zip Bike

Wahana berupa sepeda yang tergantung dalam track tali yang menyajikan latar belakang hutan pinus. Seakan-akan Anda bersepeda di atas awan.

Anda akan dibantu oleh petugas untuk meluncur ke tengah lintasan sehingga dapat melihat pemandangan yang menyegarkan mata.

Jangan takut, wahana ini dilengkapi dengan pengamanan yang optimal sehingga aman untuk dinaiki.

3. Sky Tree

Wahana ini dapat Anda coba jika ingin duduk bersantai sambil menikmati pemandangan pepohonan hijau yang menghiasi alam sekitar. Anda dapat bergaya sambil duduk atau berdiri pada papan yang telah terpasang pada pohon besar.

4. Valley Swing

Satu lagi wahana ekstrem lain yang ada di The Lodge Maribaya, Valley Swing. Wahana yang menyerupai ayunan ini membuat Anda seperti sedang berayun di ketinggian. Tentunya dengan tambahan pemandangan hamparan pohon pinus yang menyegarkan mata dan udara yang sejuk.

Petugas wahana akan membantu untuk memutar ayunan agar Anda merasakan sensasi berayun dan berputar di udara. Valley Swing ini terdapat dua macam, Anda bisa memilih menikmati ayunan ini sendiri atau mencobanya berdua dengan kerabat Anda.

Untuk menikmati wahana-wahana di The Lodge Maribaya, Anda cukup merogoh kocek mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 35.000 per wahana. Selain itu, Anda juga dapat mendapatkan foto yang bagus dari kamera fotografer yang ada di sana dengan membayar Rp 10.000 per foto. Foto yang diberikan hanya berupa soft copy.

“Seru sekali. Di sana (The Lodge Maribaya) banyak spot foto yang indah sampai yang ekstrem. Kawasannya masih asri dan sejuk karena masih banyak pepohonan. Masih bisa melihat pemandangan pegunungan di sekitar,” cerita Rere, seorang pengunjung kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Keempat wahana tersebut merupakan pilihan favorit para pengunjung. Tapi tenang saja, semua wahana di The Lodge Maribaya memiliki prosedur keselamatan yang optimal dan tentunya dibantu dan diawasi juga oleh petugas di sana.

“Yang paling seru sih, ayunan gantung (Valley Swing),” tambah Rere.

Dengan merogoh kocek sebesar Rp 65.000, Anda sudah mendapatkan tiket masuk ke The Lodge Maribaya dan The Fairy Garden, voucher potongan harga makanan, dan voucher gratis untuk satu wahana yang ada di The Lodge Maribaya.