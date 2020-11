PANDEMI Covid-19 masih melanda dunia, termasuk Indonesia, tapi itu bukan halangan bagi orang-orang melepas penat ke tempat wisata dengan memperhatikan protokol kesehatan. Cinta Laura baru-baru ini menikmati liburannya.

Aktris dan penyanyi berdarah Indonesia-Jerman ini memilih Air Terjun Kembang Soka sebagai destinasi wisatanya. Cinta Laura bertamasya ke air terjun di Dusun Gunung Kelir, Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta bersama beberapa temannya.

Baca juga: Deretan Pantai-Pantai Eksotis di Bali Selatan, Pesonanya bak Surga

Cinta Laura membagikan keseruannya berwisata air bersama para sahabatnya itu lewat Instagram pribadinya @claurakiehl seperti dikutip Okezone, Senin (23/11/2020).

Cinta Laura berpose bareng temannya di Air Terjun Kembang Soka (Instagram @claurakiehl)

Dalam unggahannya, wanita yang memiliki nama lengkap Cinta Laura Kiehl ini, terlihat berpose bersama tiga temannya di depan Air Terjun Kembang Asoka. Ada juga foto sendiri dengan memamerkan perut six pack.

“Lucky to have beautiful friends who encourage me to immerse myself in nature (Beruntung memiliki teman-teman cantik yang mendorong saya untuk membenamkan diri di alam-red),” tulis Cinta Laura dalam keterangan fotonya.

Baca juga: Ariel Tatum Kulineran Keliling Dunia, Apa Sih yang Dimakan??

Selain itu, Cinta Laura juga membagikan video berdurasi pendek saat dirinya melompat dari jembatan dan langsung menceburkan diri ke dalam air.

Kembang Soka merupakan salah satu objek wisata andalan Kulon Progo dan dijuluki air terjun warna karena mempunyai beberapa warna. Ada Kolam pemandian dengan air alami yang berasal dari Bukit Menoreh juga. Dinamakan Air Terjun Kembang Soka karena disekitar air terjun banyak pohon soka.

Sedtidaknya ada dua dua warna Air Terjun Kembang Soka. Air yang dikandungnya kadang jernih dan terkadang berwarna tosca yang dipengaruhi oleh tumbuhan di dasar sungai bawah air terjun.

Selain dapat menikmati segarnya air terjun, Anda juga dapat menikmati segarnya udara yang disuguhkan oleh alam sekitar karena air terjun ini ternyata terletak di perbukitan Menoreh. Air yang dialirkan juga berasal dari tiga mata air, yaitu mata air Kembang Soka, mata air Tuk Jaran, dan mata air Kalimiri. Walaupun harus berjalan kaki atau trekking menuju lokasi dengan akses yang menantang, namun tetap aman, begitu sampai di lokasi semua rasa lelah akan tergantikan dengan kesegaran dan kesejukan. Harga tiket masuk ke air terjun ini sangat terjangkau, dengan mengeluarkan uang Rp10.000 per orang ditambah sekitar Rp5.000 untuk biaya parkir, Anda sudah bisa menikmati pemandangan dengan kesegaran ganda. Fasilitas yang disediakan juga sudah cukup lengkap dan memadai, ada toilet, warung makan, musalah, dan lainnya.