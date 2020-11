SEMPAT beberapa kali kontroversi dengan sang tante Ashanty, selebgram Millen Cyrus atau yang kerap disapa Millendaru kini tersandung kasus narkoba. Namun sebelum diciduk polisi, dirinya kerap menghabiskan waktu liburan ke berbagai destinasi.

Millen Cyrus terlihat kerap kali berlibur ke Pulau Dewata sebelum diciduk polisi dan menyambangi beberapa tempat hits. Dari mulai penginapan hingga beach club, terkenal bersama sang sepupu yakni Aurel Hermansyah, yang diunggah lewat akun media sosial instagram pribadinya.

Style bak Barbie ala Millen di U Paasha Seminyak Bali

Style bak Barbie ala Millen di U Paasha Seminyak Bali

U Paasha Seminyak Bali merupakan salah satu hotel mewah yang laris diburu wisatawan di kawasan Seminyak. Tepatnya, lokasi hotel ini berada di Jalan Kayu Aya, Nomor 78, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Penginapan ini menampilkan desain modern dan jaraknya pun dekat dengan pantai serta tempat hiburan malam, serta terdapat aneka hidangan internasional yang disajikan di Alcove Restaurant.

Pada postingan di instagram @millencyrus, Ia terlihat berpenampilan bak Barbie dan duduk di atas kasur hotel U Paasha Seminyak Bali dengan seprai putih serta ornamen kamar turut didominasi warna putih dan biru ditambah tempelan lampu tidur yang semakin membuat potret keponakan Ashanty itu memukau.

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.👄” tulis Millen di laman instagram pribadinya.

Fasilitas yang disediakan pun lengkap, seperti tempat gym, bar, restaurant, pembuatan kopi atau teh di semua kamar hingga kolam renang di rooftop dengan udara sejuk dan pemandangan indah yang dijamin bikin Anda betah lama-lama main air.

Pose Candid Millen bikin merem melek di Legian Beach Bali

Dalam unggahan pemilik nama lengkap Muhammad Millendaru Prakasa Samudero, saat liburan di Bali mampir Ia berkunjung ke salah satu kawasan populer di kalangan wisatawan yakni Legian. Ada banyak hal menarik di Legian mulai dari penginapan mewah nan nyaman, pantai dengan lanskap alam memukau, pusat perbelanjaan dan masih banyak destinasi wisata menarik lainnya.

Pada potret yang dibagikan Millen di akun instagramnya, terlihat ia mengenakan dress cantik dan dikelilingi tumbuhan hijau dengan bunga-bunga cantik berwarna ungu bermekaran serta cuaca yang cerah membuat selebgram sexy tersebut semakin menawan. Ia pun berujar selamat hari senin di laman instagramnya @millencyrus.

“Happy monday🌷” ujar sepupu Azriel Hermansyah tersebut.

Potret Cantik Millen Cyrus bareng Aurel Hermansyah di La Brisa Bali, Cousins Goals! La Brisa Bali merupakan tempat nongkrong hits di Bali yang dikenal menawarkan banyak keseruan. Salah satunya, beach club ini dijadikan wisatawan sebagai tempat berburu sunset terbaik kala sore hari. Sambil menunggu sunset, pengunjung dapat santai di kolam renang serta menikmati menu western yang menggugah selera seperti french fries, salad, ice coffee dan masih banyak lagi. Konsep beach club inipun mengusung tema ala Carribean dan ornamen yang digunakan dari bahan daur ulang. Eits tapi jangan salah, meskipun begitu, setiap sudut La Brisa menyuguhkan spot instagenic loh Okezoners. Jadi, banyak loh wisatawan mancanegara yang berburu foto instagramable di sini. Berlokasi di Jalan Batu Mejan, Canggu, Kuta Utara. Saat berkunjung kesini, dijamin semua beban hilang. Millen Cyrus dan Aurel Hermansyah pun tidak melewatkan mampir ke La Brisa Bali dan mereka pun mengabadikan momen serunya saat disana. Berlatarkan pepohonan kelapa, kedua potret sepupu itu pun semakin sempurna. “Cousins are friends that will love you forever.🥰” tulis laki-laki 21 tersebut di laman caption Instagram @millencyrus yang artinya sepupu adalah teman yang mencintaimu selamanya. So sweet ya Millen. Ngopi cantik ala Millendaru di Pison Ubud Trend ngopi memang sedang digandrungi banyak orang salah satunya Millen Cyrus. Saat di Bali, selebgram tersebut menyambangi Pison Ubud yang berlokasi di Jalan Hanoman, Nomor 10X, Ubud, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Pison Ubud adalah salah satu restoran dan coffee shop yang nuansanya dibuat cozy agar pengunjungnya nyaman. Bisa juga untuk Anda yang gemar berburu coffee shop instagramable, karena desain Pison Ubud begitu aesthetic. Millen Cyrus pun menulis caption yang berisi perasaannya saat meminum kopi. Netizen pun turut tuai komentar di laman instagram selebgram kelahiran 28 Agustus tersebut. Baca Juga: New Normal, Wisatawan Enggak Perlu Takut Lagi ke Kedai Kopi “People say money can’t buy happiness. They Lie. Money buys Coffee, Coffee makes Me Happy!❤️” ungkap Millendaru. “Agree!!!” ujar akun @yohanapramalia. “Damn😍” tulis akun @azkhategar.