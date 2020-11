SKETSA Yesus Kristus yang berabad-abad hilang baru ditemukan oleh sekelompok peneliti Italia. Dugaan sementara pembuat sketsa tersebut adalah Leonardo da Vinci.

Nama Leonardo da Vinci tak asing di kalangan masyarakat. Karya-karyanya sungguh memukau, seperti lukisan Mona Lisa yang dipajang di banyak negara.

Sementara itu, peneliti menyebutkan bahwa sketsa Yesus tersebut dibuat sejak abad ke-16, dengan tema 'The Portrait of a Man in Red Chalk'. Lukisan yang diduga milik Leonardo da Vinci itu digambar di atas kertas dengan kapur merah.

Sejarawan seni Italia, Annalisa Di Maria mempelajari sketsa Yesus tersebut lebih lanjut. Dia mengatakan banyak elemen sketsa luar biasa indah dan eyecatching dengan karya polymath Italia.

"Ada banyak elemen, postur lukisan Kristus ini juga menunjukkan ciri khas Leonardo da Vinci, yang jarang menggambar sosok di depan tetapi dari suatu sudut," katanya dilansir dari Metro.

Di Maria menambahkan, lebih kuat lagi ada penggambaran jenggot secara praktis identik dengan potret diri Leonardo da Vinci. Begitu juga bagian matanya. Lukisan itu menggunakan kapur merah, yang sering digunakan seniman, termasuk dalam sketsa The Last Supper. "Namun, yang lain bersikeras bahwa karya itu perlu dipelajari lebih lanjut sebelum dikaitkan dengan da Vinci," tambah Profesor Sejarah Seni di Universitas Oxford, Martin Kemp. Dia secara langsung juga melihat apakah lukisan tersebut dibuat dengan tangan kiri, yang menjadi DNA Leonardo da Vinci. "Para peneliti di Italia bersiap untuk mempresentasikan studi tentang karya seni di Florence setelah negara itu mengendalikan gelombang virus corona kedua," pungkasnya.