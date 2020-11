PANDEMI belum usai, namun sudah banyak orang yang menikmati liburan ke berbagai tempat dengan mengikuti protokol kesehatan. Seperti Prilly Latuconsina pergi menghabiskan akhir pekannya ke berbagai tempat wisata di Bali.

Perempuan yang baru saja genap berusia 24 tahun ini sengaja memilih Bali sebagai destinasi liburan untuk melepas penat. Prilly Latuconsina begitu menikmati hari-harinya di Pulau Dewata yang menawarkan pesona alam sejuk dan asri.

Hal tersebut terlihat dari unggahan yang dibagikannya di akun Instagram pribadinya. Berikut potret keseruan liburan Prilly Latuconsina di Bali yang dilansir dari Instagram @prillylatuconsina96.

Berpose di latar alam Hanging Garden Ubud

Dalam unggahan di Instagramnya, Prilly membagikan foto dirinya yang berada di Hanging Garden Ubud. Tempat ini merupakan penginapan yang terbilang istimewa karena memiliki kolam renang yang luas dan setiap bangunan pada vilanya didesain dengan gaya autentik Bali. Suasana di tempat ini menyuguhkan pemandangan alam hijau dengan semburat langit biru yang indah. Dalam gambar, tampak Prilly berdiri di atas kolam sambil menikmati sudut alam sejuk di Bali.

“Living quietly in a corner of nature,” tulis Prilly akun Instagram pribadinya.

Selain itu, pose gaya santai dengan kacamata hitam yang dikenakan Prilly pun menuai banyak komentar pujian di akun Instagramnya.

“So pretty😍😭,” ujar @marginw

“Cantekkk yah!!💋💋,” lanjut @mytha_lestari.

Menyatu dengan alam hijau Ubud

Masih di lokasi yang tak jauh dari penginapan, perempuan kelahiran Tangerang ini pun berfoto di tengah hijau pohon yang rindang di pagi hari. Suasana sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk membuat tempat ini seakan memberikan ketenangan pikiran dan memanjakan mata. Tak kalah membuat betah berlama-lama di sana adalah saat mendengar aliran air sungai yang tenang. Kesan damai dan memulai hari dengan pikiran positif seolah sedang dibagikan Prilly dengan senyum hangatnya.

Menikmati hari dengan Vidi Aldiano

Keseruan Prilly juga ia lewatkan bersama sahabatnya Vidi Aldiano. Keduanya yang sempat membuat karya lagu populer ‘Tak Bisa Bersama’ ini membagikan cerita kebersamaan dan potret kebahagian di Banyan Tree Ungasan Bali. Tempat ini tepatnya ada di Jalan Melasti, Banjar Kelod Ungasan, Uluwatu, Bali. Sebuah penginapan yang menawarkan vila-vila mewah dengan fasilitas yang sangat lengkap.

“Tetanggaku selama di Bali! Keliatan yaa mana yang pemalas dan rajin bgtt selama liburan. Gua masih pake baju tidur dan belom mandi dari kemaren, lo yang udah rapih amat!!! Kita #TakBisaBersama dulu ya gue mau lanjut lagi ke private island bye😎,” ungkap Prilly kembali.

Langit biru dengan pesona pantai yang menggulung menjadi latar indah keduanya untuk mengekspresikan persahabatan yang sudah terjalin lama.

Bermain di pantai

Tak puas rasanya ke Bali jika tak berpijak di salah pantai yang ada. Dengan keceriaan dan tawa lepasnya, aktris yang membintangi film terbaru bersama Reza Rahadian ini pun menunjukkan keseruannya saat berada di pantai. Terlihat Prilly begitu menikmati deburan ombak yang membahagiakan perjalanan liburannya.

“Dance with the waves, move with the sea. Let the rhythm of the water set your soul free,” ujar Prilly.

“Cantiknya 😍😍😍 Free soul ya,” komentar @jennheryanto.