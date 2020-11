MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy ditangkap diduga terkait penetapan izin ekspor benih lobster.

Terlepas dari kasus yang menimpa Edhy Prabowo, Indonesia memiliki daerah penghasil lobster terbesar. Salah satunya di Gunungkidul, Yogyakarta, karena daerah ini cukup dekat dengan perairan luas.

Daerah penghasil lobster di Yogyakarta biasanya banyak ditemukan di kawasan perairan laut Gunungkidul, yaitu mulai dari Pantai Drini, Pantai Nampu, hingga Pantai Timang. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari para nelayan di sini bisa mendapatkan lobster rata-rata tiga kilogram.

Harga jualnya juga beragam, mulai dari Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per kilo tergantung pada jenis dan ukurannya. Lobster-lobster tersebut ditangkap oleh nelayan menggunakan jaring.

Bahkan agar mendapat lobster dengan kualitas terbaik, mereka seringkali menebar jaring sampai ke tempat yang paling ekstrim dan mengerikan, yaitu pinggiran tebing pantai. Menilik lebih lanjut, berikut ini pesona yang ditawarkan pantai-pantai di Kawasan laut Gunungkidul yang didapuk sebagai daerah penghasil lobster di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pantai Drini

Salah satu pantai yang cukup terkenal di daerah Gunungkidul ini sangat menarik karena memiliki pemandangan alam yang masih alami dengan perbukitan hijau, pasir putih, dan laut biru. Pantai ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki pulau kecil yang terletak di sebelah selatannya. Anda juga bisa mengunjungi pulau kecil tersebut karena letaknya tidak jauh dari Pantai Drini.

Di sisi timur pantai terdapat tebing tinggi nan kokoh yang siap menghadang ombak berpadu dengan keindahan pulau karang. Sedangkan pada bagian sisi barat, Anda dapat melihat jajaran perahu nelayan yang baru pulang berlayar mencari ikan.

Saat air laut surut, Anda bisa naik ke Pulau Karang, pulau yang berada di Pantai Drini. Tidak perlu khawatir karena sudah dibuatkan jalan menuju ke puncak. Dari puncak tersebut, Anda bisa melihat indahnya Pantai Drini dari ketinggian.

Selain itu, banyak aktivitas seru di sini yang bisa Anda lakukan, mulai dari bersantai menikmati pemandangan, camping, menikmati kuliner, hingga mencoba aktivitas air (snorkeling, surfing, bermain kano. Pantai Drini terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pantai Nampu

Pantai yang terletak di Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga merupakan salah satu daerah penghasil lobster di Yogyakarta.

Di sini terdapat tiga titik pantai yang dipisahkan oleh daratan hijau yang penuh dengan tumbuhan dan pepohonan. Pemandangan yang jarang Anda temui bila di pantai lainnya. Udaranya juga masih sejuk dan bersih berkat banyaknya pepohonan yang tumbuh subur di sini.

Selain pemandangannya yang indah, Pantai Nampu juga memiliki terumbu karang yang tak kalah cantik dengan pemandangannya. Jika penasaran dengan keindahan terumbu karangnya, Anda bisa melakukan snorkeling di pantai ini.

Anda juga bisa menginap di dalam tenda bila belum puas menikmati keindahan Pantai Nampu. Pantai ini juga masih alami dan belum ramai didatangi pengunjung.

Pantai Timang

Mungkin bila Anda gemar dengan salah satu variety show asal Korea, Running Man, pasti tidak asing lagi mendengar nama pantai ini. Pantai Timang berada di Jalan Pantai Selatan Jawa, Purwodadi, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Artis Korea Lee Kwang Soo dan Jeon So Min menikmati lobster. Mereka makan lobster besar hasil tangkapan di sekitar pantai tersebut, lalu tersaji di atas piring.

"Kwangsoo & Somin's happy sweet eating time after finishing penalty mission in Pantai Timang," begitu tulis caption fotonya.

Nah, selain lobster, ada pula kepiting yang juga ditangkap di sekitar pulau tersebut. Yummy!

Selain menjadi daerah penghasil lobster, keistimewaan pantai ini, yaitu menawarkan berbagai wahana menarik dan ekstrem yang bisa Anda coba. Ada jembatan gantung, jembatan yang hanya terbuat dari tali dan beralaskan kayu yang membentang menyeberangi laut. Hembusan angin dan deru ombak yang bersatu akan menemani perjalanan Anda menyusuri jembatan ini.

Lalu di Pantai Timang ada gondola tradisional. Gondola ini cukup terkenal karena variety show tersebut. Wahana ini hanya terbuat dari kayu yang disusun dan digerakkan secara tradisional, yaitu menggunakan tangan. Siapapun yang mencoba wahana ini pasti akan merasakan jantung seakan sedang berlomba-lomba. Namun jangan takut dengan keamanannya karena keamanan wahana-wahana yang berada di sini selalu diperhatikan.

Perlu diingat, seperti pada pantai yang berada di Laut Selatan lainnya, pantai-pantai ini juga berpotensi memiliki arus dan ombak yang relatif besar sehingga Anda harus berhati-hati. Jangan sampai abai dengan keselamatan diri karena terlalu bersemangat bermain di pantai-pantai ini.

