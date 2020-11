PASANGAN selebritis Nikita Willy dan Indra Priawan belum lama ini menikmati mini honeymoon atau bulan madu di Bali tepatnya di Noku Beach House, sebuah villa mewah di Jalan Sarinande, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung.

Nikita Willy dan Indra Priawan membagikan momen romantis dengan suasana outdoor melalui akun Instagram @nikitawillyoffcial94. Nikita tersenyum bahagia saat saling bertatapan dengan sang suami tercinta.

“Our “mini- honeymoon” feels so grand @nokubeachhouse (bulan madu mini kami begitu hebat-red),” tulis Nikita dalam keterangan fotonya seperti dipantau Okezone, Rabu (25/11/2020).

Pada lembaran foto selanjutnya, Nikita menunjukkan kebahagiaannya dengan duduk di pangkuan Indra sambil tertawa lepas. Indra memeluk mesra istrinya.

Momen keduanya dipotret dengan latar belakang pantai mengundang pujian netizen.

“Look at your infectious smile! you look both so happy (lihat senyumanmu! Kamu berdua sangat bahagia-red)," tulis akun @rayrefolies di kolom komentar.

“Senyum nya niki cantikk,” komen akun @nelawatiyusuf.

“Favorite couple (pasangan favorit-red)," tambah @fionaverenn.

Noku Beach House yang ditempati Nikita dan Indra adalah salah satu villa mewah di Bali. Letaknya hanya beberapa langkah dari Pantai Double Six. Villa ini juga House menawarkan akomodasi tepi pantai dengan kolam renang luar ruangan, bar, taman, dan Wi-Fi gratis.

Vila ini memiliki 6 kamar tidur, 6 kamar mandi, TV satelit layar datar, ruang makan, dapur lengkap, dan teras dengan pemandangan kolam renang.

Nikita melalui akun Youtube Nikita Willy Official menceritakan kelengkapan fasilitas di Noku Beach House membuat dirinya dan pasangan betah.

“Ada desain yang berbeda-beda setiap kamar, we don't have to go out. Di vila ini juga udah cukup,” ujar Nikita.

