YOGYAKARTA selalu punya cerita romansa di setiap sudut kotanya, yang membuat wisatawan tidak pernah merasa bosan plesiran ke Kota Gudeg tersebut. Salah satu kontestan MasterChef Indonesia season 7 yang namanya tengah menjadi sorotan publik, yakni Becca.

Sebelum mengikuti ajang MasterChef Indonesia, Becca kerap kali membagikan potret traveling ke tempat-tempat hits di Yogyakarta. Becca jalan-jalan kemana saja ya?

Pemilik nama lengkap Rebecca Natalia Suwignyo itu pun membagikan momen jalan-ja;an di Yogyakarta. Becca mengunggah foto-fotonya di akun Instagram pribadi miliknya @beccamci7. Penasaran? Yuk langsung simak!

Mengunjungi Hutan Pinus Mangunan

Yogyakarta memiliki beberapa wisata hutan pinus. Salah satu hutan pinus populer dikalangan pelancong yakni Hutan Pinus Mangunan yang berlokasi di Desa Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Tempat ini dikelilingi jajaran pohon pinus menjulang tinggi nan cantik dan pengunjung dapat merasakan suasana bak di film Twilight lho, Okezoners.

Lingkungan Hutan Pinus Mangunan pun terasa sangat asri dan bersih sehingga membuat pengunjung merasa nyaman. Terdapat beberapa spot foto instagramable yang ramai diburu wisatawan yakni sarang burung seperti unggahaan di Instagram Becca, menikmat lanskap hutan pinus dari atas hammock, panggung alam dan masih banyak lagi.

Selain itu, terdapat taman bunga dan area berkemah di hutan pinus. Bermalam di sini, wisatawan dapat menikmati city light Kota Yogyakarta saat malam hari yang dapat memanjakan mata. Fasilitas disini pun terbilang lengkap terdapat toilet, warung makan, mushola, area parkir.

Becca yang berprofesi sebagai guru TK pun mengagumi keindahan Hutan Pinus Mangunan lewat unggah caption di Instagram pribadinya @beccamci7.

“It feels good to be lost in the right direction 🇲🇨 #beautifulindonesia” ungkap Rebecca.

Potret di Candi Prambanan bersama sahabat

Jogja memang selalu punya cara untuk mengabadikan momen, salah satunya di Candi Prambanan. Tidak pergi traveling sendirian, Becca mengajak sahabatnya ke sana dan berpose candid dikelilingi bebatuan mengenakan pakaian bernuansa coklat. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah berteman sampai 9 tahun lamanya.

“Thank God for giving me them into my life, 9 years friendship and always counting 😘” tulis peserta MasterChef season 7 tersebut.

Candi Prambanan masuk ke dalam daftar wisata di Yogyakarta yang ramai dikunjungi saat musim libur. Hal yang bisa Anda dapatkan saat berkunjung ke salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia ini adalah melihat relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Krishnayana. Selain itu, keindahan yang ditawarkan Prambana yakni kemegahan arstiek bagunan 3 candi utama antara lain Candi Wisnu, Candi Siwa dan Candi Brahma.

Berlokasi di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, Nomor 16, Bokoharjo, prambanan, Sleman, Yogyakarta. Pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan Rama Shinta. Di Sekitar candi, wisatawan dapat berburu foto instagenic dan berkeliling menikmati komplek candi. Wisata kesini, cocok dikunjungi bersama keluarga dan kerabat.

Foto aesthetic di Taman Sari Taman Sari merupakan tempat wisata murah yang menjadi incaran anak-anak muda untuk berburu foto aesthetic. Bangunan tempat ini sangat unik dan masih mempertahankan kesan sejarah dengan desain arsitektur khas kerajaan. Terdapat spot menarik yang digandrungi wisatawan saat berkunjung kesini yaitu kolam pemandian para perempuan kerjaan (umbul binangun), lorong bawah tanah, sumur gumuling, gapura hingga gedung kenongo. Bagi Ada pecinta spot instagramable, tempat ini patut banget dikunjungi karena disetiap sudutnya wisatawan dapat menemukan spot instagenic seperti Becca yang berfoto di lorong dengan gaya candinya dengan dikelilingi tembok polos bercak hitam menambah kesan aesthetic potret tersebut. Lokasi Taman Sari berada di Jalan Taman Sari, Nomor 42, Kraton, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. “It’s weekend? Oh, Happy Sunday ☺️” ujar perempuan 23 tahun tersebut. Menginap di YATS Colony Hotel nyaman di Yogyakarta YATS Colony merupakan salah satu penginapan unik yang letaknya tidak jauh dari kawasan Keraton Yogyakarta tepatnya di Jl. Patangpuluhan, Nomor 23, Wirobrajan, Yogyakarta. Suasana penginapan ini dibuat secozy mungkin agar wisatawan nyaman dan ditambah pemandangan kolam renang outdoor yang unik dan membuat mata segar, ditambah tanaman hijau disekitar kolam renang membuat pengunjung betah menghabiskan waktu disana. Fasilitas hotel ini pun sangat memadai mulai dari wifi, restoran, kamar yang luas dan toilet bersih, kolam renang, dan resepsionis 24 jam. Jika ingin ke tempat wisata seperti Malioboro, Benteng Vredeburg dan Alun-alun Jogja, jarak yang ditempuh dekat dan tidak membuang waktu. Pantas saja Becca tertarik bermalam di YATS Colony ya Okezoners.