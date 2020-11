AMERIKA Serikat memang terkenal memiliki banyak destinasi wisata yang memukau, namun selain paspor, nyatanya untuk berkunjung dan menghabiskan liburan di negeri Paman Sam Anda harus memiliki visa turis B1/B2 terlebih dahulu.

Mungkin jika dibandingkan dengan negara lain, mengajukan permohonan pembuatan visa AS sedikit lebih sulit karena harus melakukan sesi wawancara bersama kedutaan atau konsultan AS, namun itu semua bisa diatasi dengan mudah.

Bagaimana cara membuatnya? Apa saja dokumen yang diperlukan? Nah, kali ini Okezone akan mnjelaskan segala hal tentang pembuatan visa mulai dari jenis visa hingga sesi wawancara yang dirangkum dari berbagai sumber. Berikut ulasannya:

1. Tentukan jenis visa terlebih dahulu

Amerika Serikat menerapkan dua jenis visa yang digunakan untuk wisatawan Indonesia yang ingin pergi ke AS. Maka pastikan memilih jenis visa yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

- Visa non Imigran

Jenis ini hanya digunakan untuk wisatawan, pembisnis, pelajar dan pekerja yang menetap di AS selama periode waktu yang ditentukan. Pelancong yang akan mendarat di AS harus memastikan dirinya akan pulang ke negara asal setelah menetap untuk beberapa waktu di AS.

-Visa Imigran

Visa ini hanya diperuntukkan bagi seseorang yang ingin menetap secara permanen di AS.

2. Dokumen persyaratan visa AS

Untuk membuat visa tentunya terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu:

- Paspor lama, untuk melihat negara mana saja yang pernah dikunjungi oleh pemohon

- Paspor baru minimal masa berlaku 6 bulan

- KTP, Kartu Keluarga, akta Lahir (harus diterjemahkan dalam Bahasa Inggris)

- Ijazah pemohon

- Rekening koran 3 bulan terakhir

- Pas foto ukuran 5x5 background putih

- Bukti booking tiket pesawat beserta akomodasi lain

- Surat keterangan kerja dari perusahaan

- Slip gaji

- Asuransi Perjalanan (jika dibutuhkan)

Setelah semua persyaratan lengkap, Anda harus mengisi formulir pendaftaran Visa Non Imigran untuk turis dengan kode DS-160 di https://ceac.state.gov/genniv/.

Pastikan Anda mengisi formulir dengan benar dan teliti karena jika sudah terkirim, pemohon tidak bisa mengulang kembali. Kemudian ingatlah selalu ID dan kata sandi atau password yang akan didapatkan setelah mengisi formulir, lalu print juga bukti konfirmasi yang berisi 10 angka bercode untuk nantinya digunakan pada sesi wawancara.

3. Pembayaran biaya visa

Tahapan selanjutnya adalah pembayaran biaya visa yang dilakukan dengan metode EFT atau Electronic Fund Transfer yang dilakukan secara online di laman website resmi ustraveldocs, jika sudah, maka Anda akan mendapat nomor virtual akun yang nantinya harus dibawa untuk transfer ke bank. Pemilik channel YouTube Bheny Pangaibali berbagi pengalamannya saat membayar visa AS di bank.

"Kita bayar di Bank CIMB NIAGA, nanti di sana tinggal bilang mau bayar untuk visa Amerika. Untuk melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan nomor virtual akun yang didapat dari step pertama dengan atas nama virtual akun itu adalah Bank of America," sebutnya.

4. Buat janji untuk wawancara

Setelah semua dokumen dan pembayaran selesai, selanjutnya pemohon harus membuat jadwal wawancara melalui online ataupun call center yang tertera di laman website resminya. Lokasi wawancara bisa dilakukan di Kedutaan Besar AS di Jakarta yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 3-5, Gambir, Jakarta Pusat.

Wawancara bisa juga dilakukan di Konsulat AS Surabaya yang berlokasi di Jalan Citra Raya Niaga Nomor 2, Surabaya. Perlu diingat bahwa pemohon visa hanya bisa menjadwal ulang wawancara tidak lebih dari tiga kali.

5. Hal yang harus diperhatikan saat wawancara berlangsung Ada baiknya untuk pemohon visa AS mempersiapkan segala sesuatunya sebelum wawancara, maupun saat sesi wawancara berlangsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: - Datanglah tepat waktu, lebih awal lebih baik - Jangan memotret ataupun berbicara melalui telefon saat menunggu giliran - Terdapat sesi di mana Anda harus menyerahkan dokumen sebelum sesi wawancara, yakni paspor, bukti pembayaran bank dan surat konfirmasi yang berisi 10 angka bercode yang harus di-print pada proses awal mengisi formulir DS-160 - Memilih lokasi pengiriman visa - Pemohon akan diminta untuk verifikasi sidik jari - Saat sesi wawancara, pemohon akan diajukan beberapa pertanyaan yang mungkin menjebak, jadi pastikan untuk berkata jujur dan bersikap tenang. - Setelah selesai, Anda akan diberi tahu apakah pengajuan visa disetujui atau tidak. Jika diberi kertas berwarna putih maka visa disetujui dan jika kertas yang diberikan berwarna pink, maka Visa Anda tidak disetujui. Jika visa Anda disetujui, visa akan dikirimkan ke lokasi yang Anda telah tentukan pada saat Anda menjadwalkan wawancara. Jangka waktu visa yang didapat tergantung kebijakan Kedutaan dan Konsulat. Mulai dari 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun atau jika beruntung bisa mendapatkan visa dengan jangka waktu 5 tahun. Dengan begitu Anda bisa memiliki fasilitas Multiple Entry atau bebas masuk ke AS berulang kali tanpa harus membuat atau memperpanjang visa.