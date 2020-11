BALI – Libur Natal dan Tahun Baru 2021 tinggal beberapa pekan lagi. Untuk Anda yang berencana menikmati liburan bersama keluarga di Bali dan masih mencari rekomendasi Malam Tahun Baru 2021, sebaiknya pilih satu tempat akomodasi yang menawarkan beragam pilihan aktivitas yang bisa dinikmati ketika Anda berlibur.

Hingga saat ini, Pulau Dewata masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Selain daya tarik budaya dan pesona alamnya, terdapat banyak pilihan hotel dan resor berstandar kelas dunia yang bisa dijadikan tempat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2021 bersama keluarga.

The Westin Resort Nusa Dua, Bali, merupakan portofolio resor bintang 5 yang dikembangkan oleh PT MNC Land Tbk (KPIG). Berada di lokasi strategis Nusa Dua, resor ini menawarkan beragam fasilitas dan layanan unggulan berstandar kelas dunia.

Director of Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Saraswati Subadia menyampaikan, dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2021, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menggelar acara yang mengusung tema Celebrate The Festive Season dengan pilihan program aktivitas yang sangat beragam.

“Untuk Anda yang ingin merasakan liburan Natal dan Tahun Baru di Bali, kami memiliki beragam pilihan aktivitas menarik yang bisa dinikmati bersama keluarga. Mulai dari Christmas Eve Dinner Under The Stars, Children’s Christmas Party & Family Breakfast hingga New Year’s Eve Family Fare,” ujar Saraswati, di Bali, Kamis (26/11/2020).

Makan malam Natal bersama keluarga menjadi momen penting yang tidak bisa dilewatkan. Karena itu, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menggelar Christmas Eve Dinner Under The Stars mulai dari Rp650.000,- untuk orang dewasa dan Rp350.000,- untuk anak-anak diusia 6 sampai 12 tahun.

Di sini, si kecil bisa berfoto bersama Sinterklas di malam Natal. Anda juga bisa memilih restoran sesuai selera yang menyediakan beragam hidangan untuk makan malam spesial Natal, mulai dari hidangan di Velada x Merah Putih yang menyajikan masakan terbaik nusantara dari Chef Kieran Morland, Hamabe Japanese Restaurant, hingga Prego Italian Restaurant.

Selain itu, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menyediakan program Children’s Christmas Party and Family Breakfast. Di sini Anda bisa menikmati hidangan sarapan sambil mengajak si kecil untuk mengikuti kegiatan seru, seperti pertunjukkan sulap dan berfoto bersama Sinterklas yang digelar di Nusantara Room dan Prego Italian Restaurant. Khusus untuk Anda dan keluarga yang menginap di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, program ini gratis untuk dinikmati. Namun jangan khawatir, bagi Anda yang tidak menginap di sini tetap bisa mengikuti keseruan acara ini, mulai dari Rp300.000,- untuk orang dewasa dan Rp150.000,- untuk anak usia 6 sampai 12 tahun di Nusantara Room, serta mulai dari Rp695.000,- untuk orang dewasa dan Rp350.000 untuk anak usia 6 sampai 12 tahun di Prego Italian Restaurant. Dalam memeriahkan perayaan menyambut Tahun Baru 2021, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menggelar beragam acara, mulai dari Festive Starlight Dinner di IKAN Restaurant & Bar yang berada di tepi Samudera Hindia hingga New Year’s Eve Family Fare yang bisa Anda pilih di beberapa area dining yang istimewa, seperti di Velada x Merah Putih, Hamabe, dan Prego Italian Restaurant. Untuk makan malam spesial menyambut Tahun Baru 2021, mulai dari Rp650.000,- sampai Rp800.000,- untuk orang dewasa dan Rp 350.000,- untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Di sini Anda akan merasakan pengalaman istimewa menyantap hidangan malam tahun baru bersama keluarga sambil diiringi live music dan pesta kembang api. Usai menikmati makan malam spesial bersama keluarga, Anda juga bisa melanjutkan ke After Dinner Beach Party sebagai puncak acara dalam menyambut momen pergantian tahun. Gratis khusus untuk Anda yang menginap di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Untuk Anda yang tidak menginap dikenakan biaya sebesar Rp 200.000, sudah termasuk makanan dan minuman. Untuk tetap memberikan keamanan dan kenyamanan para tamu, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, selalu menerapkan protokol Kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak). Bagaimana, tertarik untuk merayakan liburan Natal dan Tahun Baru 2021 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali? Untuk reservasi dan info lebih lanjut, hubungi call center di nomor 0361 771906 ekstensi #2020 atau bisa email ke dining.bali@westin.com. Selain itu, Anda juga bisa mengujungi www.westinnusaduabali.com atau www.mncland.com untuk mendapatkan beragam informasi dan promo menarik. Selamat menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2021!