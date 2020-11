MESKIPUN pandemi Covid-19 masih belum selesai, tak ayal membuat sejumlah selebritis berbondong-bondong menghabiskan waktu senggangnya ke Bali. Seperti Tissa Biani dan keluarga Maia Estianty.

Tissa Biani pun membagikan potret liburan singkatnya di Bali bersama keluarga besar Maia Estianty, juga tentunya sang kekasih yakni Dul Jaelani lewat akun media sosial instagram pribadinya.

Penasaran enggak dengan potret Tissa Biani saat di Bali? Dilansir Okezone dari Instagram @tissabiani, yuk intip liburan singkat Tissa Biani di Pulau Dewata bersama keluarga besar sang kekasih!

Potret manis bareng Dul di Pantai Suluban, Bali

Putra bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani pun mengunggah potret dirinya bersama sang kekasih saat berada di Pantai Suluban dengan latar belakang foto luasnya air laut berwarna biru jernih dengan karang di dalam air dan ombak cantik.

“Lovely morning with my lovely Tissa,” ujar Dul untuk sang kekasih Tissa Biani di caption instagram @duljaelani.

Bali terkenal dengan sederet pantai eksotis salah satunya Pantai Suluban. Pantai ini juga sering disebut dengan nama Blue Point Beach Uluwatu oleh wisatawan asing. Pantai Suluban menawarkan lanskap alam menakjubkan dan memiliki keunikan yakni lokasi pantai yang tersembunyi karena tertutupi tebing karang tinggi serta dikelilingi oleh pemandangan batu karang. Berkunjung ke Pantai Suluban, pengunjung harus melewati anak tangga dan batu karang alami menjulang tinggi bak goa.

Pantai Suluban memiliki air super jernih berwarna biru yang dijamin memanjakan netra, hamparan pasir putih luas dan lembut serta ombak cukup besar yang digemari para peselancar cocok banget untuk surfing. Berlokasi di Desa Pecatu, Uluwatu, Kuta Selatan, Bali, Pantai ini juga menjadi spot melihat sunrise dan sunset terbaik.

Pose bak prewedding diapit tebing eksotis Pantai Suluban

Kompak dengan sang kekasih, bintang film Makmum tersebut juga membuat so sweet berbahasa inggris yang artinya pagi indah bersama Dul Jaelani. Kedua pasangan yang tengah dimabuk asmara tersebut pun berpose gemas di tengah tebing tinggi Pantai Suluban yang memukau.

“Lovely morning,” tulis gadis 18 tahun tersebut di laman instagram pribadinya @tissabiani

Selain menampakan panorama alam yang cantik dengan dikelilingi tebing, Pantai Suluban memiliki sederet fasilitas lengkap yang membuat pengunjung nyaman yakni kafe dan restoran, penginapan, toko souvenir, tempat penyewaan alat surfing, kursi pantai santai hingga tempat parkir luas.

Cantiknya bak bidadari di The Sayan House

Selain terkenal dengan wisata alamnya, Bali punya sederet restoran dengan nuansa romantis dan menawarkan rasa masakan lezat salah satunya The Sayan House. The Sayan House berada di Jalan Raya Sayan, Nomor 70, Sayan, Ubud, Gianyar, Bali. Restoran tersebut menyajikan perpaduan menu Jepang dan Amerika Latin. Suasana The Sayan House didesain romantis dan casual serta menyatu dengan alam sehingga pengunjung dapat menyantap sambil melihat pemandangan alam dari tepi Sungai Ayung dengan dikelilingi pepohonan hijau.

Menu yang terdapat disini mulai dari sushi, salad, aneka dessert, bento box, wine, cocktails, soft drink dan masih banyak lagi. Fasilitas restoran ini meliputi ruang indoor dan outdoor, mini bar, taman, toilet, tempat gathering.

Karena suasana yang menyatu dengan alam, terdapat juga spot foto berlatarkan pemandangan indah seperti potret Tissa yang mengenakan dress putih dan terlihat ayu bak bidadari dedari Bali.

“Bali membuatku menjadi sedikit feminim🙈” ungkap Tissa Biani.

Potret bersama keluarga besar Mussry

Belum lama berpacaran dengan Dul, Tissa menjadi anggota baru yang berlibur bersama keluarga Maia Estianty, termasuk bersama Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Tissa pun membagikan potret di dalam pesawat bersama keluarga Dul Jaelani, bak menantu bunda Maia ya Okezoners?

“Happy holiday from us.” pungkas @tissabiani dalam unggahan di lama instagramnya tersebut.