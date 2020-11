KUOTA pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, mulai Kamis 26 November 2020 bertambah menjadi 4.000 orang, dari sebelumnya 3.500 orang per hari.

Direktur Teknik dan Infrastruktur PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) Mardijono, mengatakan dengan penambahan jumlah pengunjung ini diharapkan pihaknya tetap bisa menjaga amanah.

Pada masa pandemi Covid-19, Taman Wisata Candi Borobudur semula hanya bisa dikunjungi 1.500 orang per hari, kemudian menjadi 2.000 orang, dan selanjutnya 3.500 orang per hari, dan sekarang menjadi 4.000 orang per hari.

Izin penambahan jumlah pengunjung tersebut keluar pada Rabu 25 November 2020. Maka, mulai Kamis berlaku jumlah pengunjung 4.000 orang per hari.

"Dengan persetujuan pengunjung 4.000 orang per hari ini (Kamis-red), semoga kita bisa menjaga amanah untuk kesehatan kita, kesehatan para pengunjung. Hal ini juga untuk mengantisipasi peningkatan wisatawan atau pengunjung pada akhir tahun," kata Nugroho di Magelang.

Menurut dia, batas 4.000 pengunjung per hari tersebut baru 40 persen dari kapasitas maksimal Borobudur.

Ia mengimbau wisatawan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan memakai masker, cuci tangan, dilakukan pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak.

