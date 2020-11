BUKAN Kawah Ijen saja yang memiliki pesona wisata memukau di Banyuwangi. Melainkan ada deretan pantai di Banyuwangi yang terkenal keindahannya.

Banyuwangi berada di ujung timur Provinsi Jawa Timur, yang merupakan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi, tak heran kalau banyak pantai di Banyuwangi, pesonanya hampir mirip pantai di Pulau Dewata.

Dijuluki Kota Matahari Terbit atau The Sunrise of Java, pantai di Banyuwangi memiliki lanskap alam luar biasa indah dengan dikelilingi tebing tinggi, hamparan pasir putih nan lembut serta warna air super jernih yang bikin pelancong enggak bisa move on.

Mau tahu kan pantai apa saja yang digemari pelancong saat liburan di Banyuwangi? Yuk simak!

Pantai Pulau Merah

Destinasi wisata paling hits di Banyuwangi yakni Pantai Pulau Merah. Momen terbaik menikmati sunrise ataupun sunset, Anda harus berkunjung ke pantai ini karena menawarkan lanskap memuaku nan syahdu. Pantai yang menjadi primadona wisatawan di Banyuwangi tersebut memiliki keunikan tersendiri yakni terdapat sebuah pulau terletak di bibir pantai dengan gulungan ombak lumayan besar menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Sunsetnya memang paling keren👍” tulis akun @izky_sadona1927 di laman komentar @banyuwangi_hitss.

Lokasinya berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terdapat aktivitas seru yang bisa dilakukan wisatawan yakni bermain selancar, berswafoto instagenic hingga Pantai Pulau Merah pernah dijadikan tempat untuk menyelenggarakan acara tahunan International Surfing Competition yang diikuti 20 peselancar dari berbagai negara.

Harga tiket masuk untuk wisatawan domestik dikenakan biaya Rp10 ribu per orang dan wisatawan asing Rp100 ribu. Fasilitas pantai ini pun cukup memadai, yakni tampak kursi pantai, tenda payung, warung makan, gazebo, toilet serta area parkir.

Teluk Ijo

Berlokasi di Balai Taman Nasional Meru Betiri, Sarongan, pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Pantai Teluk Ijo menawarkan air laut berwarna biru kehijauan yang dapat memanjakan netra. Juga, pantai ini merupakan salah satu wisata pantai incaran pelancong karena keindahan alam yang dimiliki benar-benar membuat hati terasa nyaman dan tentram. Pada saat siang hari pun pelancong akan disuguhkan kilauan air laut dari pancaran cahaya matahari berpadu dengan pepohonan hijau dan bebatuan.

Baca Juga: Wishnutama Ungkap Strategi Bangkitkan Pariwisata Indonesia Melalui Quality Tourism

Memiliki julukan Green Bay, Teluk Ijo juga memiliki air terjun yang sering digunakan wisatawan untuk membilas tubuh setelah berenang. Di setiap sudut pantai, wisatawan dapat mengabadikan momen bersama kerabat maupun kekasih di spot-spot aesthetic . Selain itu, bila Anda ingin melihat keindahan biota laut, Teluk Ijo menyediakan aktivitas snorkeling loh Okezoners. Enggak rugi deh main ke pantai ini.

Pantai Wedi Ireng (Instagram @putrisoniiaa) Penggemar wahana kano? Pantai Wedi Ireng bisa menjadi alternatif wisatawan untuk berenang dan bermain kano karena ombak pantai ini terbilang tenang juga cook untuk melakukan sederet aktivitas air lainnya. Pantai Wedi Ireng sering disebut sebagai replika Raja Ampat versi kecil loh dan pantai ini memiliki suasananya masih asri serta menyuguhkan panorama alam menakjubkan yakni selain airnya jernih, pepohonan hijau juga menyegarkan mata. Walaupun namanya Wedi Ireng yang dalam bahasa Jawa artinya pasir hitam, kenyataannya, Pantai Wedi Ireng malah didominasi pasir pantai dengan warna putih yang lembut dan memiliki landmark bebatuan besar di pinggir pantai. Lokasi pantai ini berada di Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Buka setiap hari selama 24 jam dan perlu diketahui, jalan menuju ke Pantai Wedi Ireng memiliki medan cukup berat karena pengunjung harus melewati hutan dan jalanan berlumpur. Kemudian, wisatawan harus jalan melalui bukit, jarak dari pusat kota kesini sekitar 65 kilometer, tetapi dijamin, sampai ke pantai ini, telah Anda akan terbayar oleh keeksotisan laut layaknya surga dunia. Pantai Boom https://www.instagram.com/p/CEgyyobAztJ/?utm_source=ig_web_copy_link Terdapat banyak aktivitas seru di Pantai Boom seperti berfoto di jembatan instagramable, melihat indahnya sunrise maupun sunset yang memanjakan mata, melayangkan pandangan ke para nelayan sambil memotretnya, berburu foto tempo dulu di gedung tua dan berkeliling pantai naik kuda. Pantai Boom berlokasi di Desa Kampung Mandar, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai yang menyuguhkan lanskap alam pegunungan, tebing-tebing tinggi nan eksotis serta bibir pantai berpasir hitam mengkilap ini menjadi destinasi yang cocok dikunjungi bersama keluarga maupun kerabat, karena sambil menikmati keindahan yang ditawarkan Pantai Boom, wisatawan dapat menikmati berbagai hidangan aneka seafood maupun kuliner khas Banyuwangi. Ombak yang tenang membuat siapapun pengunjung akan merasa tenang dan mengikis beban pikiran.