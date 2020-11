ARTIS Shoumaya Tazkiyyah namanya ramai dibahas netizen. Tahu enggak Okezoners kalau bintang sinetron cantik ini hobi naik gunung loh.

Meskipun laman Instagram pribadinya tidak nampak di dunia maya, beberapa potret Shoumaya Tazkiyyah saat naik gunung pun diunggah ulang oleh akun fanbase. Seperti dari laman fanbase @slovers.padang ada momen Shoumaya Tazkiyyah naik gunung.

Misalnya saja saat Shoumaya Tazkiyyah naik Gunung Prau beberapa waktu lalu. Dirinya tampil stunning dengan jaket kuning mustard walau sudah berada di atas area camping Gunung Prau.

Perlu diketahui Okezoners, Gunung Prau adalah tempat favorit para pendaki pemula yang ingin melepas penat. Gunung Prau berada di Jawa Tengah dan selalu ramai setiap akhir pekan. Eits, kondisi gunung ramai ini saat sebelum pandemi Covid-19 ada ya.

Gunung Prau cenderung ramah dikunjungi oleh para wisatawan, karena tracknya tidak terlalu panjang dan bisa Anda jajal meski tidak membawa persiapan apapun. Terlebih bagi keluarga yang suka mendaki sangat cocok kalau liburan ke Gunung Prau.

Bicara daya tariknya? Jangan ditanya lagi. Gunung Prau merupakan salah satu tempat terbaik untuk melihat golden sunrise. Kendati demikian, Anda harus sudah berada di puncak gunung sekitar pukul 3 atau 4 dini hari untuk menyaksikan momen tersebut.

Selanjutnya, laman fanbase tersebut juga mengunggah foto Shoumaya Tazkiyyah sata berada di Gunung Sindoro. Gunung Sindoro jadi ikon wisata Temanggung.

"When climbing guys it's really exciting ☺️🌏 @shoumayatazkiyyah," tulis keterangan foto slovers.padang.

Kala itu, Shoumaya Tazkiyyah memakai baju ala anak gunung yang keren banget. Nampaknya ia juga berhasil menaklukkan Puncak Sindoro.

Wisatawan dijamin langsung kepincut saat mendaki Gunung Sindoro. Kondisi gunungnya yang tidak terlalu tinggi alias hanya 3.136 mdpl. Pesonanya tak kalah indah dari Gunung Prau.

Tak sedikit wisatawan berburu sunrise yang indah, karena saat berada di sini Anda akan menyaksikan pemandangan gunung lainnya di Jawa Tengah.

