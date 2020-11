SURABAYA-Tahun 2020 menjadi momen yang tak terlupakan bagi kita semua. Sejumlah aktivitas harus terhenti di masa pandemi, mulai dari rutinitas di kantor, bersekolah, hingga perjalanan liburan ke tempat wisata pun harus tertunda. Di pengujung tahun, ayo bersama-sama kita sambut Natal dan Tahun Baru 2021 dengan harapan baru bahwa di tahun yang akan datang semuanya akan menjadi lebih baik.

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur bisa menjadi pilihan favorit untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga ataupun teman-teman. Pilihan aktivitas selama Anda berlibur di Kota Pahlawan pun juga sangat beragam, mulai dari berwisata ke tempat-tempat bersejarah hingga mencicipi berbagai kuliner yang menjadi andalan.

Tugu Pahlawan di Surabaya, Wisata Sejarah & Kuliner

Untuk memulai keceriaan liburan di Kota Surabaya, Anda bisa memulai dengan berkunjung ke Tugu Pahlawan yang menjadi monumen ikonik di kota ini.

Selain itu, bisa mengunjungi bangunan bersejarah lainnya, seperti Hotel Majapahit, Penjara Kalisosok, Jembatan Merah, Gedung Internatio, dan berbagai tempat sejarah lainnya.

Nah, setelah seharian berkeliling berwisata sejarah, Anda bisa kembali melanjutkan berwisata kuliner khas Kota Surabaya. Salah satu makanan yang wajib disantap adalah Rawon, makanan berbahan dasar daging sapi yang dipadukan dengan bumbu kluwek yang sangat cocok disantap bersama telur asin, nasi panas, dan sambal. Selain itu, ada Rujak Cingur, Tahu Telor Tek, Lontong Balap, dan Soto Lamongan yang juga wajib Anda coba.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Pilihan Hotel Bintang 5 Terbaik

Usai menyantap berwisata kuliner, tentu Anda bisa kembali beristirahat ke hotel sambil bersiap menyambut acara pergantian malam tahun baru. Pilihlah tempat akomodasi yang memberikan layanan terbaik promo menarik sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2021, salah satunya Oakwood Hotel & Residence Surabaya.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya merupakan salah satu portofolio hotel bintang 5 yang dikembangkan oleh PT MNC Land Tbk (KPIG). Hotel ini menyediakan 144 unit kamar yang luas dengan beberapa pilihan tipe kamar, yaitu Studio Deluxe, One Bedroom, dan Two Bedroom. Untuk menunjang kebutuhan Anda selama menginap, hotel ini dilengkapi dengan fasilitas mewah, seperti semi-indoor swimming pool, Spice Restaurant, Deckside Lounge & Cafe, modern gym, exclusive ballroom hingga area lobby lounge yang luas.

Hotel ini memiliki lokasi sangat strategis yang dapat ditempuh melalui akses Middle-East Ring Road (MERR) atau tepatnya di Jalan Raya Kertajaya Indah nomor 79, yang berada dekat dengan pusat kuliner dan perbelanjaan modern.

Untuk tetap menjaga kenyamanan dan keamanan para tamu selama menginap, Oakwood Hotel & Residence Surabaya selalu menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), serta mengecek suhu tubuh dan rutin mendesinfeksi seluruh area hotel.

Promo Spesial Natal & Tahun Baru

General Manager Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Subendi menyampaikan, dalam menyambut tahun dan harapan baru, Oakwood Hotel & Residence Surabaya merilis paket menginap global dengan nama Light Up The New Year yang menawarkan diskon hingga 30 persen dengan harga mulai dari Rp742.000 untuk paket kamar saja dengan keuntungan akses ke beragam fasilitas.

“Dengan promo yang kami berikan ini sudah termasuk satu malam menginap dan bisa menikmati keuntungan akses ke beragam fasilitas yang tersedia. Promo ini merupakan program global dari Oakwood Property yang tersebar di berbagai negara dan 5 properti di antaranya berada di Indonesia. Karena itu, kami memberikan kesempatan untuk Anda agar bisa menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dengan harga yang bersahabat,” ucapnya.

Periode pemesanan berlaku mulai dari 19 November 2020 hingga 31 Januari 2021 untuk periode menginap hingga 31 Maret 2021. Untuk reservasi dan info lebih lanjut, hubungi ke nomor call center 031 288 0388 atau bisa kunjungi www.oakwood.com/hotel-residence-surabaya dan www.mncland.com.

Yuk, pesan sekarang dan nikmati liburan Natal dan Tahun Baru 2021 di Kota Pahlawan bersama Oakwood Hotel & Residence Surabaya. Selamat menikmati liburan!