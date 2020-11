HEBOH foto syur selir kerajaan Thailand, membuat wisatawan penasaran dengan deretan destinasi wisata Thailand yang menjadi tempat singgah para raja. Kira-kira di mana saja ya?

Ya, sejak dulu kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki Negeri Gajah Putih telah mengundang rasa penasaran wisatawan. Tak terkecuali dengan kehidupan kerajaan Thailand juga singgasananya.

Saat ke Thailand, tak jarang wisatawan ingin berkunjung ke area kerajaan atau juga bisa disebut palace. Dilansir Okezone dari ini dia lima destinasi wisata yang menyimpan sejarah tentang kerajaan Thailand.

The Grand Palace

(Instagram @cathy_inst)

The Grand Palace adalah salah satu tempat wisata sejarah yang dibangun pada 1782 di masa pemerintahan Raja Rama I. Istana ini memiliki 35 bangunan yang digunakan sebagai kediaman para raja Thailand hingga 1945. Setelah itu, tempat ini lebih banyak digunakan sebagai tempat menggelar upacara dan ritual kerajaan. Menariknya, memasuki kawasan ini tidak boleh secara sembarang. Setiap pengunjung harus menggunakan pakaian tertutup. Biasanya ketika sampai di depan gerbang, ada begitu banyak penjual menawarkan pakaian untuk disewa.

Di tempat ini wisatawan akan menemukan kuil paling suci di Thailand, Wat Phra Kaew atau Temple of Emerald Buddha. Konon katanya di dalam candi tersebut terdapat rambut dan tulang Buddha sendiri. Selain itu, terdapat Museum Coins and Decorations, Perpustakaan Phra Mondop, Golden Chedi, model Angkor Wat, Reclining Buddha dan labirin-labirin suci lainnya. Bangunan-bangunan di kompleks ini memadukan gaya arsitektur khas Thailand dan gaya Neo-Baroque. The Grand Place berada di Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand.

Kota Ayutthaya

Ayutthaya adalah ibu kota lama kerajaan Siam (Thailand). Letaknya dekat dengan lembah Sungai Chao Phraya, Bangkok. Menurut catatan sejarah, tempat ini pernah menjadi kota terbesar di Asia Tenggara di tahun 1700-an. Hingga pada 1767, kota ini dihancurkan kerajaan Burma dan membuat banyak orang meninggalkannya. Dengan berbagai pembenahan dan restorasi, tempat ini kemudian ditetapkan UNESCO sebagai peninggalan bersejarah dunia pada 1991. Meski populasi penduduknya sedikit, setiap kuil di Ayutthaya masih sangat terawat dan sebagian besar patungnya ditutup dengan kain. Hampir semua kuil bangunan tidak dilapisi dengan semen. Sehingga membuat lanskap bangunan didominasi dengan warna merah batu bara. Yang sangat menarik dan antik ditemukan di tempat ini adalah Buddha head tree. Sebuah patung kepala buddha yang ada di dalam pohon besar di halaman Wat Mahathat. Diperkirakan, patung ini dibiarkan tergeletak hingga ditumbuhi pohon saat kota Ayutthaya dihancurkan.

Wat Arun (Instagram @kwanhyeonkim0123) Kuil tua dan memesona karena dekorasi bangunan yang indah membuat Wat Arun selalu ramai dikunjungi. Bangunan ini ditemukan oleh Raja Taksin pada 1768. Pertempuran yang sengit antara Ayutthaya dan Burma membuat raja menyinggahi tempat ini saat datang fajar. Hingga raja pun menamai Wat Arun sebagai Kuil Fajar. Matahari yang perlahan naik dan memamerkan sinarnya menciptakan pantulan pada mozaik keramik di Wat Arun yang kian memakau. Momen ini telah menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengabadikannya dalam potret kenangan. Semua ornamen bunga pada pilar-pilar bangunanannya akan membuat pengunjung terpikat jika menaiki tangga kuil. Dari puncak Wat Arun, pengunjung dapat menyaksikan segala aktivitas di Sungai Chao Phraya sembari menangkap keindahan kota Bangkok dari kejauhan. Wat Arun terletak di seberang The Grand Palace, hanya terpisahkan oleh Sungai Chao Phraya atau tepatnya di 158 Thanon Wang Doem, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok, Thailand.

Phanom Rung Phanom Rung atau Prasat Hin Phanom Rung adalah Kuil Khmer yang ada sejak abad ke-10. Kuil ini berada di tepi gunung berapi punah yang diperuntukkan kepada Dewa Siwa. Tempat ini dibangun dengan batu pasir dan laterit yang memberikan kesan eksotis dan indah pada setiap sudut bangunannya. Di gerbang sebelah timur pengunjung akan menemukan sebuah relief yang menggambarkan Dewa Siwa yang tengah berbaring di atas seekor naga. Selain bangunannya yang menyiratkan kekayaan sejarah, suasana kuil juga menawarkan udara yang segar dan sejuk. Namun, letaknya yang terbilang jauh di timur laut Thailand membuat wisatawan harus menyiapkan tenaga ekstra. Semua usaha perjalanan itu akan terbayar dengan eloknya bangunan dengan sensasi panorama kuil yang khas pegunungan.

Sukhothai Old City Menangkap cerita lama dan disimpan dalam karya fotografi juga bisa dilakukan di Sukhothai Old City. Reruntuhan bangunan yang pernah menjadi ibu kota Thailand ini masih berdiri tegak dan menyuguhkan alam yang indah. Bangunan ini pun salah satu situs warisan yang ditetapkan oleh UNESCO. Sebuah saksi perkembangan masyarakat lama yang dipengaruhi peradaban kuno bisa ditemukan ceritanya di tempat ini. Sukhothai Old City berada di Distrik Mueang Sukhothai, Provinsi Sukhothai, Thailand.