SEORANG penumpang pesawat yang menyibakkan rambutnya ke atas sandaran kepala, menutupi layar TV penumpang di belakangnya, berakhir dengan permen karet, permen lolipop, dan kopi diikatkan ke kunciran rambutnya sebagai tindakan balas dendam. Aksi ini pun viral di media sosial.

Dilansir dari DailyMail, video pendek berdurasi sekitar 3 menit diunggah oleh pengguna Tik-Tok bernama Janelle Elise, menunjukkan seorang penumpang pesawat tersebut merasa kesal, setelah wanita yang duduk di depannya lalu menggantungkan rambutnya ke belakang kursi selama penerbangan.

Ketegangan mulai muncul di antara dua penumpang wanita di pesawat, setelah salah satu penumpang pesawat dengan sengaja mencoba menghalangi pandangan di TV dengan rambut panjangnya.

Penumpang yang mengenakan topi dan headphone berwarna pastel itu memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dirinya terlihat mengunyah permen karet lalu menempelkan pada rambut panjang pirang wanita itu. Video pendek ini telah diunggah dan dilihat oleh lebih dari 97 juta kali.

Seorang pramugari yang memakai masker hitam berjalan lewat, melihat apa yang sedang terjadi dan tidak terlibat. Wanita itu lalu mengeluarkan gunting kuku dan memotong rambut sebelum menempelkan permen lolipop ke sana dan mencelupkan ujung rambut ke dalam secangkir kopi.

Dia kemudian berulang kali menjentikkan rambut ke belakang kursi. Seperti tidak menyadari kerusakan yang terjadi pada rambutnya yang sekarang kusut, penumpang dengan rambut pirang itu menyibakkan lagi ke belakang kursinya.

Rekaman itu diunggah di TikTok dan telah dilihat jutaan kali, meskipun banyak yang percaya bahwa itu palsu. Terlepas dari tindakan dengki dari penumpang yang geram itu, banyak penonton yang memihak padanya.

Namun orang-orang dengan cepat meragukan video pendek tersebut ketika seorang pengguna menunjukkan bahwa kedua penumpang itu memiliki topi yang sama, menunjukkan bahwa bisa saja mereka teman.

Banyak penonton yang berargumen video pendek tersebut dibuat-buat dan penumpang itu mengenakan wig, karena dalam keadaan normal dia akan merasakan rambutnya dimainkan. Seorang wanita bernama Julieanne menuliskan komentar: "You would absolutely know someone is touching your hair".

Terlepas dari apakah video pendek itu asli atau tidak, ternyata banyak orang akan melakukan hal yang sama jika seorang penumpang menutupi layar TV mereka dengan rambut.