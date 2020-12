SEJAK memutuskan tinggal di Bali, Jessica Iskandar terlihat lebih sering jalan-jalan untuk menikmati kehidupan barunya. Baru-baru ini dengan mengajak anak semata wayangnya, El Barack, ia melakukan kegiatan yang cukup ekstrem yakni rafting.

Rafting atau arung jeram merupakan kegiatan olahraga yang cukup memacu adrenalin, sebab identik dengan mengarungi arus sungai menggunakan perahu karet. Untuk lokasi arung jeram, Jessica Iskandar memilih Sungai Ayung yang merupakan sungai terpanjang di Bali dan terkenal sebagai lokasi rafting.

Sementara itu, Jessica Iskandar membagikan potret dirinya dan El Barack ketika melakukan arung jeram. Berikut beberapa potret keseruan mereka saat mengarungi Sungai Ayung yang dirangkum dari akun Instagram @inijedar.

Berpose bersama di atas perahu karet

Tak hanya bareng sang anak, Jedar juga bersama dengan rekan-rekannya. Pada foto itu mereka tengah berpose di atas perahu karet sambil mengangkat tangan ke udara, tampaknya sangat excited.

Namun, jika diperhatikan terlihat bahwa El Barack memasang ekspresi takut. Di awal El pun sempat menangis dan meminta balik. Wajar saja sebab ini merupakan pengalaman pertamanya dalam melakukan arung jeram.

"Pertama kali EL rafting di sungai ayung di Bali. Awalnya nangis sekitar 1KM, mau kembali ke port terus, kan susah mum puter balik di arus, mana tangga naiknya challanging, ngerti banged sih karena it was his first time," tulis Jessica Iskandar.

El Barack bisa tersenyum puas

Meski di awal takut namun bocah tampan berusia 6 tahun ini akhirnya bisa tersenyum. Berkat sang ibu dan pemandu mereka yang meyakinkannya, El Barack bisa tenang dan percaya diri.

Seperti Jessica, akhirnya El turut menikmati pengalaman barunya itu. Tangisan El di awal pun berubah menjadi wajah puas bisa mencoba keseruan rafting. Wah hebat sekali ya El!

"Terus Bli Budi instructur kita entah bagaimana caranya menenangkan dan meyakinkan EL. Like a magic, turn out so positive and EL percaya diri di dalam boat! Berakhir 3 jam mengarungi sungai yang indah dan EL enjoyed so much just like me!," Lanjut Jedar pada keterangan di Instagramnya.

Unggahan ini pun tak lepas mengundang berbagai komentar positif dari netizen yang memuji keberanian El dan mendoakan untuk kebahagiaan mereka.

"El good job👍," tulis akun @eunikenny.

"Anak yang luar biasa," tulis akun @sindawatisamosir.

"Bahagia selalu kak Jessica dan El barack❤️," tulis akun @aldiputra166.

Pose riang Jedar di bawah air terjun Meski memacu adrenalin di sepanjang Sungai Ayung selama tiga jam, Jessica Iskandar tak lupa mengambil foto. Jedar tampak masih bersemangat dan sangat riang. Lihat saja bagaimana senyum senang yang terpancar jelas di wajah ibu satu anak ini. Mengenakan pelampung dan setelan abu-abu ia semakin cantik dan eksotis, apalagi ditambah dengan latar belakang air terjun. Berbagai pose riangnya itu juga mendapat komentar positif dari netizen. Banyak yang memuji paras cantik dan ekspresi bahagia yang Jedar tunjukkan. "Cantik banget sih kak Jes," tulis akun @khodijah98 "Nah gini dong kan lebih cantik kalau senyum gitu😍," komentar dari @ernaningsih96. "Jedar makin hari makin cantik bersinar awww💛," @yaniy.ani33.