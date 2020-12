SELANDIA Baru atau New Zealand kerap dijadikan lokasi syuting film yang akhirnya diburu wisatawan. Bagaimana tidak, negara di benua Australia ini memiliki landskap alam yang menakjubkan dan beragam daya tarik bagi wisatawan.

Tak heran, jika negara dengan nama lain Aotearoa ini disebut sebagai rumah bagi sutradara kelas atas, pemandangan yang megah, dan rumah produksi terbaik. New Zealand merupakan impian para pencinta film dan sering menjadi latar film-film terkenal dunia.

Berbagai tempat tersebut tumbuh menjadi destinasi favorit wisatawan. Dilansir dari Stuff, berikut tiga lokasi film di New Zealand yang bisa Anda kunjungi.

Matamata

Sebuah kota di pedalaman Waikato yang berada di Pulau Utara Selandia Baru ini merupakan area pertanian yang terkenal dengan penangkaran kuda dan pelatihannya. Di perbukitan hijau Waikato terselip Hobbiton, tempat para hobbit berkeliaran dan beberapa adegan penting dalam trilogi film pemenang penghargaan karya Peter Jackson.

Desa Hobbiton merupakan objek wisata Selandia Baru yang terkenal karena menjadi tempat syuting The Lord of The Rings dan The Hobbit. Saking terkenalnya banyak dibuat tiruan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Di Hobbiton Anda akan melihat hamparan perbukitan hijau dan lebih dari 44 lubang rumah hobbit. Kawasan ini memegang pengaruh besar terhadap pemasukan kas negara, sebab menjadi tujuan utama wisatawan setiap waktunya.

Wanaka Wānaka adalah tempat terbaik untuk menikmati aktivitas air, bersepeda, hiking, serta kuliner dan wine. Kota Wānaka dikelilingi oleh pegunungan dan musim dingin di sini bisa menjadi ekstrim. Salah satu tempat yang menjadi lokasi syuting film yakni area Ski Treble Cone, yang digunakan sebagai tempat syuting beberapa adegan di Misty Mountain. Area tersebut juga merupakan tempat ski kelas dunia yang terkenal karena pemandangan Danau Wanaka yang luar biasa. Sementara itu, Oprah, Reese Witherspoon dan Mindy Kaling yang memfilmkan fantasi Disney 2018, A Wrinkle in Time yang mengambil lokasi dari Danau Pūkaki dan Aoraki Mt Cook hingga Danau Hāwea, Twizel dan Stasiun Hunter Valley seluas 11.000 hektar. Oprah dan rekannya menggunakan Wānaka sebagai basis mereka. Invercargill Kota ini merupakan kota paling selatan di Selandia Baru. Berkeliling di jalanan yang lebar sambil menikmati udara dan pemandangan bisa menjadi pilihan Anda jika menyambangi daerah ini. Invercargill juga menjadi lokasi syuting dari Film The World’s Fastest Indian (2005) yang merupakan karya pertama Roger Donaldson yang dibuat di Selandia Baru. Film ini bercerita tentang putra kesayangan Invercargill, Bruce Munroe, dan rekor kecepatan daratnya yang menakjubkan dengan sepeda motor di Bonneville Salt Flats, Utah. Salah satu tempat di Invercagill yang menjadi latar dari film ini adalah Pantai Oreti pada adegan ketika Munro (diperankan oleh Sir Anthony Hopkins) difilmkan balapan melintasi 26 km pasir hitam.