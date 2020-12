SIAPA yang sudah tidak sabar ingin berlibur dan berakhir pekan dengan mengunjungi Sentul untuk nongkrong? Wah, pas banget nih, di Sentul ada loh beberapa kafe yang asyik dan pastinya Instagramable banget.

Kawasan Bogor, khususnya Sentul memang selalu dijadikan tempat singgah untuk para milenal Jabodetabek berakhir pekan. Maka tak heran jika banyak kafe kekinian banyak tersebar.

Selain ngopi dan makan, pasti enak banget kalau sambil melihat pemandangan yang asri dan hawa yang sejuk. Tenang aja, list kafe di bawah ini pasti cocok banget dikunjungi untuk para milenial yang maunya paket komplit nongkrong, spot foto dan adem banget di Sentul.

Finch Coffee & Kitchen Sentul

Tempat nongkrong satu ini berkonsep industrial yang memiliki nuansa pas untuk anak millenial. Bangunan ini memiliki banyak spot foto instagenic, salah satu spot yang menarik adalah di tangga yang melingkar.

Bangunan ini memiliki dua lantai dan dua area yakni indoor juga outdoor yang bisa dipilih sesuai keinginan. Di kedua area terdapat banyak tanaman hias yang digantung sebagai pemanis dan penghias bangunan ini.

Tempat ini menyediakan menu makanan yang bervariasi mulai dari salad, pasta hingga nasi goteng dan sop iga tersedia disini. Begitupun minumanya, mulai dari kopi, jus, teh hingga mocktails.

Dengan suasana yang nyaman dan tempat yang luas juga instagenic, rasanya tempat ini cocok untuk kongkow bersama teman. Lokasinya berada di Taman Budaya Sentul Jalan Siliwangi No. 1, Sumur Batu, Babakan Medang, Sentul, Bogor.

Finch Sentul buka setiap hari mulai dari pukul 09.00-20.00 WIB

"Need a break from your routine? Plan your cityscape to @finch.sentul with your love ones and enjoy our various foods, beverages, and dessert of course," dikutip dari caption instagramnya.

Popolo Coffee Sentul Popolo Coffee merupakan salah satu tempat ngopi yang hits di kawasan Sentul. Tepatnya berlokasi di Taman Budaya Sentul Jalan Silliwangi No.1, Sumur Batu, Babakan Medang, Sentul, Bogor. Walaupun tempatnya tidak besar, namun bangunan yang berdiri di tengah pepohonan rindang menjadikan suasananya tampak asri dan berhawa sejuk. Bangunan kafe ini terbuat dari kaca yang transparan, namun itulah keunikanya, pengunjung tetap bisa melihat keindahan pohon selagi menyeruput kopi. Kafe ini memiliki dua area yaitu indoor dan outdoor yang keduanya memiliki suasana yang sama asiknya. Namum untuk berfoto ria, area outdoor cukup keren untuk dijadikan background foto, karena terdapat banyak tanaman juga cahaya yang bagus. Berbagai menu kopi hangat dan dingin juga es krim dan teh tersedia di kafe ini. Aneka pastry dan kue manis pun tersedia sebagai cemilan pendamping ngopi. Tempat ini menjadi rekomendasi untuk Okezoners yang cari tempak sejuk untuk nongkrong bersama teman. Jam operasionalnya mulai dari pukul 09.00-18.00 WIB (Minggu tutup) "Comfort zone 🍃🌿☘," dikutip dari caption instagram @popolocoffee. Anthology Coffee & Tea Selanjutnya adalah kafe yang bertema industrial, interiornya sederhana namun terlihat sangat kekinian. Kafe ini bisa dijadikan referensi tempat nongkrong bersama teman ketika akhir pekan tiba. Berlokasi di Komplek Danau Teratai, Jalan MH. Thamrin, RT.03/RW.08, Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Kafe ini menyugubkan pemandangan danau dan pepohonan rindang yang menambah kesan asri dan sejuk. Menu kopi dan teh yang tersedia sangat bervariasi, mulai dari espresso, latte, capuccino dan untuk teh yakni teh krampoel, anthology blooming tea dan masih banyak yang lain. Tersedia pula berbagai jenis makanan pendamping, seperti lemon cake, brownis, sambosa dan lainya. Bangunan dua lantai ini menyediakan spot foto yang instagenic di semua penjuru kafe, terdapt area indoor dan outdoor yang kedua memiliki suasana yang sama bagusnya. Tempatnya sangat luas dan nyaman untuk berlama-lama. Jika ingin berfoto dengan latar belakang danau yang indah, cobalah untuk berfoto di area outdoor lantai dua. Jam operasionalnya mulai dari pukul 08.00.18.00 WIB buka setiap hari kecuali hari selasa. "The photogenic View, cr: @arif28muhammad," dikutip dari instagram @anthologycoffee.