NONGKRONG merupakan aktifitas yang kerap dilakukan kaum milenial, baik bersama teman maupun pasangan. Banyak dari mereka rela mencari tempat nongkrong yang asyik dan fotogenic di internet untuk kemudian dijadikan referensi tongkrongan baru.

Di Depok, terdapat sejumlah tempat nongkrong instagenic. Mulai dari kafe dengan suasana vintage, sampai bertangga outdoor instagenic. Bisa jadi referensi buat nongkrong bareng akhir pekan.

Baca juga: 4 Rekomendasi Pantai Cantik di Tulungagung, Cocok Buat Isi Liburan Akhir Tahun

Berikut beberapa kafe kekinian di Depok :

1. Ol'pops Coffee

Salah satu kedai kopi terfavorit di Depok adalah Ol'pops Coffee, kedai ini memiliki selogan, "a cup of coffee at grandpa's house!", memang benar bahwa suasanya seperti rumah kakek, interior ruanganya dipenuhi barang jadul dan kayu-kayu yang membuat suasanya terlihat vintage.

Selaim memiliki menu kopi seperri, americano, capucino, latte, vietnam drip dan lainya, kedai ini pun memiliki menu makanan pendamping ngopi seperti, dimsum, bakso, chiken wings, dan lainya.

Kedai ini memiliki dua area, indoor dan outdoor yang suasana sama kerenya, di dalam suasana vintage lebih terasa, sedangkan di luar suasananya tampak lebih asri karena dikelilingi tumbuhan merambat dan pohon. Tempatnya sangat keren untuk diabadikan di feed instagram.

Ol'pops Cofee (Instagram @olpops.cofee)

Tempat ini cocok untuk dikunjungi muda mudi yang ingin berlama-lama nongkrong, selain luas ternyata setiap hari jum'at-minggu malam selalu ada live musik yang membuat suasana tampak lebih seru dan romantis

"Scenery outlet kita saat baru buka di pagi hari, udara yang masih sejuk dan gemericik air mauncur di Fountain, akan membuat tamu pertama di hari itu merasa di sambut langsung oleh ambience kita." dikutip dari captiom instagram @olpops.coffee

Baca juga: 5 Destinasi Wisata Populer di Sleman, Candi Prambanan hingga Bukit Klangon

Lokasinya berada di Jalan Pendidikan No.77, Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Jam operasional pada hari senin-jum'at mulai dari pukul 10.00-21.00 WIB, untuk Sabtu-Minggu dari puluk 07.00-21.00 WIB.

2. Kopi Nako

Bergaya industrial dan dipenuhi kaca, Kopi Nako cocok untuk tempat nongkrong bersama teman sambil berfoto ria.

Bangunan ini cukup aestetic untuk dijadikan background foto, terdapat lima area untuk berfoto, dilansir dari akun instagram pribadinya @kopinakodepok, yakni ada area depan, area dalam, area belakang, area samping dan area tengah bangunan.

Varian kopi yang tersedia sangat bervariasi, seperti espresso, latte, es kopi nako, es kopi sayang, matcha latte, japanese monkey dan lainya. Selain itu cemilan pendamping seperti pisang goreng, piscok, tape goreng tersedia untuk teman ngopi.

Lokasinya berada di Jalan Margonda Raya No.38, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Buka setiap hari mulai dari pukul 08.00-20.00 WIB.

3. Waiting Drums Margonda

Tempat nongkrong satu ini bisa banget dijadikam alternatif lain, lokasinya berada di Jalan Margonda Raya No.426, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Bangunanya cukup unik dengan gaya industrial modern, di area luar terdapat tangga yang cukup instagenic untuk dijadikan spot foto OOTD. Jangan khawatir kepanasan, karena ada banyak pohon yang menutupi cahaya matahari.

"Eating is one of the great beuties in life. One of our favorite recreations. Eating with friends, the service and the ambience that suits us is a blessings. Feel the perfect ambiences on Walking Drums to maintain your happiness," dikutip dari caption instagram @walkingdrums.

Berbagai jenis minuman tersedia disini, mulai dari kopi, smoothies, teh, dan lainya. Beragam variasi makanan pun hadir, mulai dari pasta, burger, salaf, pizza, sup dan lainya.

Jam operasionalnya untuk hari Minggu-Kamis pukul 08.00-22.00 WIB, untuk hari jumat-sabtu pukul 08.00-23-00 WIB.