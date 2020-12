PANTAI menjadi salah satu destinasi yang digemari saat musim libur tiba. Oka Antara contohnya, ia bersama keluarga berlibur ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mengenakan campervan.

Campervan atau kemping atau perjalanan menggunakan mobil karavan ini dipilih Oka untuk mengunjungi Pantai Glagah yang ada di Yogyakarta. Pantai Glagah sendiri seperti diketahui merupakan pantai pemecah ombak terbaik di Kulon Progo.

Oka Antara juga memboyong Gingeria, anjingnya, yang duduk di atas campervan untuk menikmati indahnya Pantai Glagah. Momen tersebut terlihat dari foto yang diunggah dalam Instagram pribadinya @oks_antara.

"Watching the waves crash against the rocks. Nature’s metronome. 🌊 🔊 . 📸 @jogjacampervan"

Diketahui dari Instagram istri Oka, @rarawirinataya melalui tanggapan komentar netizen pada unggahannya, keluarga tersebut tidak kemping menggunakan mobil karavan, "sayangnya kami ga sambil kemping inii..," tulisnya.

Liburan ini tak hanya mengunjungi Pantai Gelagah. Oka dan keluarga juga mengunjungi beberapa wisata candi, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sewu. Rara juga sempat berfoto di replika Candi Borobudur di Plataran Borobudur Resort & Spa karena larangan berfoto di atas candi, Candi Borobudur.

Selain wisata candi, keluarga tersebut juga mendatangi Gereja Ayam. Gereja yang populer sejak menjadi latar tempat film Ada Apa Dengan Cinta 2 ini sebenarnya berbentuk merpati dengan mahkota. Nama bangunan tersebut adalah Rumah Doa Bukit Rhema. Nama yang diberikan oleh pendirinya, Daniel Alamsjah pada tahun 1992. Untuk membangun bangunan berbentuk unik itu, Daniel terinspirasi oleh burung merpati yang dikenal sebagai simbol perdamaian dan Roh Kudus. Seperti keterangan dalam foto unggahan Rara yang menegaskan bahwa bangunan tersebut ialah merpati, "Bukan gereja ayam, melainkan merpati pake mahkota. #bukitrhema #bukitrhemamagelang #bukitrhemagerejaayam#gerejaayam #gerejaayammagelang". Oka dan keluarga juga mengunjungi Pantai Gumuk, Punthuk Setumbu Nirwana Sunrise, Junkyard Autopark & Cafe, hingga SvargaBumi. Rara tampak anggun dengan gaun berwarna oranye yang dijahitnya sendiri. Selama sebulan di Yogyakarta, Oka Antara dapat bekerja sekaligus berlibur memboyong keluarganya dan menginap di WabiSabi House. Keluarga aktor berusia 39 tahun tersebut begitu harmonis terlihat dari foto-foto yang diunggah Oka maupun Rara di media sosial Instagram.