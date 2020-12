ARTIS cantik kebanggaan Indonesia, Chelsea Islan pernah membagikan fotonya mengenakan noken Wamena beberapa waktu lalu. Seperti apa ya keunggulan dari noken Wamena?

Saat itu, Chelsea Islan membagikan beberapa foto saat dirinya berkunjung ke Desa Potikelek, Wamena, Papua. Ia juga berpose bersama masyarakat di desa sambil menggunakan Noken Wamena dan menggunakan busana adat Papua.

"Day 1 in Desa Potikelek, Wamena, Papua, Indonesia. 'When someone's Happiness is your Happiness, that is LOVE.' Dari mereka aku banyak belajar untuk selalu ramah dan menghargai apapun itu yang sudah di berikan oleh Tuhan. Intinya Bersyukur atas segala yang kita miliki. Kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari kesederhanaan, kedamaian, dan ketulusan bathin. Inner Happiness and Gratitude is the key. Thank GOD for everything. ❤️😇," tulisnya pada kolom keteranga di instagram pribadinya @chelseaislan.

Wamena ternyata merupakan salah satu daerah pengrajin noken selain Raja Ampat. Noken Wamena adalah tas selempang rajut buatan tangan penduduk Wamena, Papua.

Noken biasanya digunakan oleh warga lokal untuk upacara adat. Namun tak jarang pula noken-noken tersebut dijual kepada wisatawan yang datang sebagai buah tangan dari Tanah Papua.

Noken Wamena dibuat menggunakan akar anggrek atau daun pandan besar sebagai bahan dasarnya. Bentuknya bisa terbilang unik. Noken Wamena berbentuk seperti kantung kain yang terlihat lebih fleksibel, tak jarang juga banyak yang menganggap seperti jaring ikan. Noken ini juga dibuat menggunakan teknik rajut. Cara membawa noken Wamena ini juga berbeda dengan cara yang biasa digunakan untuk membawa tas. Noken ini dipakai di kepala dan dibiarkan menggantung ke belakang punggung. Sejarah dari noken Wamena ini juga tidak kalah menarik. Awalnya noken Wamena dibuat sebagai pemanfaatan tanaman di dekat hutan sekitar dan berfungsi untuk mengangkut hasil ladang warga lokal Wamena. Karena keindahan dan keunikan noken khas Papua ini, UNESCO telah menetapkan noken ini sebagai warisan budaya tak benda sejak 4 Desember 2012 dan tanggal tersebut ditetapkan juga sebagai Hari Noken Sedunia.