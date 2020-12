ZASKIA Mecca baru-baru ini membagikan momen liburan bersama keluarga kecilnya saat berada di Bromo. Salah satu kegiatan yang paling tak boleh ketinggalan adalah eksplor Bromo naik Jeep.

Zaskia Mecca pun membagikan banyak unggahan foto saat liburan di Bromo. Beberapa di antaranya, ia terlihat berfoto dengan kelima anaknya beserta suaminya, Hanung Bramantyo dan juga terlihat berpose di atas Jeep

Foto-Foto tersebut berlatar belakang Gunung Bromo yang berselimut kabut tipis. Sangat indah dan mampu melepas penat!

"Ga cukup untuk diungkapkan dengan kata2🥺❤️ masyaa Allah, Alhamdulillah...," tulisnya pada kolom keterangan di akun Instagram @zaskiadyamecca.

Ia juga berbagi cerita tentang pengalaman terakhir dan keinginannya untuk melihat matahari terbit di Gunung Bromo.

"Semoga, semoga lain waktu ke Bromo ku ga bertambah bayi lagi supaya bisa menikmati keindahan matahari terbitnya di tengah kabut dan cuaca yang dingin ini...," lanjutnya.

Gunung Bromo merupakan salah satu dari sekian banyak gunung aktif di Jawa yang dijadikan objek wisata. Memiliki ketinggian 2.329 mdpl tidak mengurangi wisatawan yang berkunjung ke gunung ini karena aksesnya yang bisa dibilang mudah. Selain itu, gunung ini berada di dalam cakupan empat wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang.

Penduduk sekitar Bromo, Suku Tengger, menyebut bahwa Gunung Bromo adalah gunung suci sehingga setiap tahunnya masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini dilakukan di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan hingga ke puncak Bromo.

Upacara ini biasanya diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo (kesepuluh) menurut kalender penanggalan Jawa.

Saat ini, wisata Gunung Bromo dipastikan tetep buka dan beroperasi setelah sebelumnya terjadi erupsi pada Selasa (1 Desember 2020) dini hari.

Kuota wisatawan yang berkunjung ke beberapa titik wisata Bromo adalah 1.634 pengunjung per harinya, dari sebelumnya 1.265 orang per hari.

Untuk Bukit Cinta, diperbolehkan maksimal 56 orang per hari dan Penanjakan sebanyak 339 orang per hari. Kemudian maksimal pengunjung di Bukit Kedaluh ditetapkan sebesar 172 orang per hari, Mentingen 200 orang per hari, dan Savana Teletubies sebanyak 867 orang wisatawan per hari.

Para wisatawan yang ingin mengunjungi Bromo harus membawa surat keterangan sehat dari dokter atau hasil tes Covid-19 yang masih berlaku. Diharapkan juga untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.