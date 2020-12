DESEMBER adalah bulan yang menyenangkan bagi warga Singapura, maupun para pelancong yang akan ke sana. Pasalnya, pada bulan ini sudah banyak restoran favorit yang kembali dibuka.

Tak hanya itu, ada juga tempat makan yang inovatif, makanan dengan rasa autentik juga tersedia di restoran dengan konsep fine dining maupun casual dining. Anda dimanjakan banyak pilihan tempat makan di Singapura walaupun tahun 2020 akan segera berakhir.

Ini dia LIMA restoran dan bar yang patut Anda coba saat berkunjung ke Singapura, berikut Okezone lansir dari Asiaone, Selasa (8/12/2020)

Neon Pigeon

Neon Pigeon adalah bar funky/restoran yang menyajikan makanan Jepang, restoran Izakaya perkotaan telah kembali. Izakaya adalah tempat bernuansa khas Jepang yang menyediakan minuman beralkohol berserta hidangan sederhana untuk teman minum-minum. Berbeda dari rumah makan, menu utama di izakaya adalah minuman beralkohol sedangkan makanan hanya sebagai sampingan.

Restoran yang terkenal di Keong Saik Road ini akhirnya dibuka setelah pada 11 Juni 2020 ditutup akibat pandemi Covid-19. Dibukanya kembali Neon Pigeon menghadirkan menu baru yang lebih menarik antara lain, Kumamoto Oysters dengan smoked dashi gelee dan sedikit ponzu, dan juga Corn Rice yang sangat lezat. Peachy whisky-based Tokyo Drift yang dinanti juga menjadi minuman favorit yang tak boleh terlewat.

Restoran yang terletak di 36 Carpenter St, #01-01, Singapore 059915, memang cukup menguras kantong Anda. Tapi jangan khawatir, mulai dari rasa, pelayanan, hingga tempat memang sebanding dengan harga yang ada bayar.

RAPPU

Terletak di 52 Duxton Rd, Singapore, restoran ini buka pada hari Selasa sampai Jumat pukul 17.30 hingga 22.30, Sabtu dan Minggu pada pukul 12.00 hingga 15.30, dan 17.30 hingga 22.30. Hand roll bar Jepang ini didedikasi untuk memberikan pengalaman bersantap yang tak tertandingi. Dengan rumput laut berkualitas, sushi rice, bahan-bahan berkualitas lainnya, juga tempat yang besar dengan lagu-lagu yang asyik.

Baca Juga: Liburan Sisi Asih si Pramugari ke Labuan Bajo, Bisa Lihat Sunrise

Mereka menyajikan sedikit menu dan berfokus hanya enam gulungan pada menu set mereka, yaitu Hotate, Kampachi, Salmon, Toro, Crab, dan Engawa, seharga USD 36 atau sekitar Rp382 ribu.

Menu premium mereka adalah High Roller, yaitu Wagyu atau Toro yang digulung dengan tambahan uni, ikura dan kaviar, dengan sake berlapis emas. Anda juga bisa mendapatkan Sake untuk enam orang hanya dengan USD 18 atau kurang lebih Rp192 ribu.

Minzon

Pernah mencoba makanan Israel? Tempat makan kasual kontemporer yang berasal dari Tel Aviv ini telah hadir di Singapura. Miznon menyediakan kekenyalan dan keharuman dari pitta bread, dipadukan dengan bahan yang berkualitas, yang disajikan oleh sentuhan chef yang handal.

Makanan yang paling rekomedasi adalah Batata juga Ratatouille, dengan daging yang dipotong tipis dengan telur rebus, terong, zucchini, tomat, wortel, bawang rebus. Anda bisa merasakan makanan ini setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 11.00 hingga 23.00 di 6 Stanley St, #01-01, Singapore 068725.

French Fold

Berlokasi di 204 Telok Ayer St, Singapore, tempat makan baru sepanjang hari dari Merci Marcel Group ini adalah tempat yang ideal untuk makan santai, berbincang dengan teman atau kerabat, dan bahkan pertemuan bisnis dengan makanan tradisional dari Prancis, galette dan crepes.

Dibuat dengan tepung soba impor bebas gluten, digabungkan dengan dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dari Prancis. Cobalah kombinasi klasik Ham, Sunny Side Up Egg, Sautéed Mushrooms and Comté Cheese, atau coba hal baru dengan Wild Trout, Leek Fondue and Lime.

Jangan lupa untuk mencoba daftar minuman yang ekstensif antaranya, anggur organik, ciders and original koktailnya. Cafe French Fold buka setiap Senin sampau Minggu, pukul 08.00 hingga 22.30 waktu Singapura.

East Coast Commune

Menu di East Coast Commune cenderung menyajikan makanan yang sehat dan menenangkan seperti, kopi yang dibuat khusus, es jus peras, sandwich yang lezat, roti yang selalu baru, dan pasta. Kenyamanan dan kenyamanan pengunjung sangat dijaga di sini.

Makanan yang paling direkomendasikan di sini adalah Fish Sourdough Sandwich, dibuat dengan barramundi asap, ponzu, kangkung, krim keju yang dicampur bawang putih dan kucai, dan acar, atau Anda juga dapat mencoba Pink Sauce with Prawn, yang dibuat dengan linguine, tiger prawn (udang windu), pasta tomat, bayam muda, cabai and wijen.

Berlokasi di 1000 ECP, #01-03, Singapore 449876, buka setiap Rabu - Senin mulai dari 09.00 hingga 18.00 waktu setempat. Tidak hanya ramah vegan, mereka juga ramah orang tua dengan kamar pribadi untuk menyusui atau mengganti popok bayi.