SEBUAH pertunjukkan cahaya air dengan iluminasi baru atau menampilkan warna dan gerakan spektakuler telah berlangsung setiap malam di Air Terjun Niagara. Ketika berkunjung ke air terjun tersebut, wisatawan disuguhkan pemandangan bak pelangi.

Pemandangan bak pelangi di Air Terjun Niagara yang bertajuk Niagara Falls Illumination Board digelar bertepatan dengan Festival Cahaya Musim Dingin Pembangkit Listrik Ontario ke-38. Saat melihat panorama unik tersebut, Anda akan takjub!

Karya "Inspired by Nature" ini menghadirkan palet warna dengan pantulan air yang menyerupai nuansa matahari terbit, aurora, pelangi, hingga semburat matahari terbenam. Atraksi dengan sinar megah di dalam Air Terjun Niagara membuat air terjun Horseshoe, American Falls, dan Bridal Veil Falls menjadi hidup dan berkesan.

Pembuatan penerangan di air yang mempertontonkan semesta bekerja merupakan bagian dari peningkatan geliat wisata dan upaya untuk memikat hati wisatawan yang masih tinggal di negara ini.

Dewan Penerangan Air Terjun Niagara sengaja mengadakan pertunjukkan ini demi meningkatkan pengalaman pengunjung, serta membangkitkan ekonomi pariwisata. Semua bersemangat menciptakan pertunjukan ini dengan penuh kehati-hatian.

"Para anggota sangat bersemangat untuk meluncurkan program baru ini yang dengan hati-hati dan penuh keinginan menggunakan lampu LED baru pada waktu yang dijadwalkan untuk menarik pengunjung baru sehingga berulang kali datang ke keajaiban alam (air terjun) yang akan memperpanjang masa tinggal pengunjung di tempat tujuan," kata Ketua Penerangan Air Terjun Niagara Lou Paonessa, dilansir dari Lockportjournal, Selasa (8/12/2020).

Sejak dimulai 14 November, pertunjukkan cahaya air telah menjadi bagian dari penerangan malam yang berlangsung secara reguler. Setiap tampilan pencahayaan lima menit akan diputar tiga kali dalam waktu setengah jam, dimulai pada pukul 19.30 setiap malam, dengan tampilan tambahan pada 20.30, 21.30, 22.30 dan 23.30 waktu setempat.

Semua permintaan penerangan khusus ini ditinjau dan disetujui oleh Dewan Penerangan Air Terjun Niagara, yang telah membiayai dan mengoperasikan penerangan Air Terjun Niagara sejak 1925. Dewan Penerangan Air Terjun Niagara terdiri dari perwakilan dari Kota Niagara Falls, Ontario, Kota Air Terjun Niagara, New York, Ontario Power Generation Incorporated, Otoritas Tenaga Listrik New York, Kantor Taman Negara Bagian New York, Pelestarian Rekreasi dan Sejarah, dan Komisi Taman Niagara.

"Ini adalah tanggung jawab dan arahan Dewan Iluminasi untuk membiayai dan memelihara penerangan malam dari Horseshoe dan American Falls," pungkasnya.