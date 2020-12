PILKADA 2020 menjadi Hari Libur Nasional 2020 yang bisa dinikmati sebagian orang. Buat anak gaul Jakarta, yuk merapak ke deretan kafe yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Pluit.

Ya, di deretan kafe yang ada Jakarta Utara itu menawarkan suasana yang nyaman untuk melepas penat. Tak sedikit kafe yang memiliki pemandangan pantai ada di Jakarta Utara.

Jika penasaran, yuk simak empat kafe kekinian yang bisa didatangi saat Hari Libur Nasional 2020. Di sana Anda bisa berburu foto instagenic sambil ngemil-ngemil manja!

Pink Mamma

Bagi pencinta warna pink mungkin kafe satu ini layak didatangi. Mulai dari pintu masuk, Anda akan disuguhkan dengan bangunan warna pink yang dihiasi berbagai bunga warna-warni yang cantik.

Saat berjalan masuk ke dalam, tembok-tembok kafe dihiasi oleh bunga yang sangat instagenic, tempatnya sangat pas untuk para wanita yang hobinya berfoto.

Bangunannya sangat mewah bak kafe di Eropa, semua sudut di kafe ini bisa dijadikan tempat berfoto OOTD.

Baca Juga: Liburan Seru Aldebaran Ikatan Cinta, Dubai hingga Taman Safari

Menu makanan yang disajikan yakni bervariasi mulai dari berbagai jenis cake, masakan western seperti pasta hingga asian seperti nasi goreng.

Lokasinya berada di Rukan, Jalan Garden House Pantai Indah Kapuk St No.18, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta City, Jakarta. Kafe ini buka setiap hari dari pukul 11.00-22.00 WIB.

The Garden

Sesuai namanya, kafe ini mengusung tema taman. Di dalam ruangan kafe banyak terdapat bunga dan tumbuhan hijau yang digantung maupun menempel di dinding. Tempatnya bernuansa vintage dan sangat instagenic untuk dijadikan tempat berfoto.

Saat awal buka, banyak orang yang rela mengantre untuk dapat makan dan berfoto di dalam kafe yang terkenal memiliki vibes seperti berada di taman dalam gedung.

"Still learning how to smile," dikutip dari caption Instagram @raniasalsbila

Makanan yang tersedia sangat bervariasi, mulai dari soup, pasta dan lainya.

Lokasinya berada di Kamal Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Kafe ini buka setiap hari mulai dari pukul 11.00-21.00 WIB.

Hey Beach Mengusung tema pantai, kafe satu ini sangat cocok dikunjungi untuk Anda yang suka suasana santai dan artistik. Dihiasi dengan ornamen kayu dan hiasan rotan yang ditempel di dinding terlihat sangat keren dan instagenic. Bangunannya di dominasi warna putih dan coklat yang terlihat bersih. Seperti biasa, semua penjuru kafe bisa dijadikan tempat berswafoto dengan vibes ala-ala pinggir pantai yang keren. Menu makanan yang bisa dijadikan teman nongkrong mulai dari pizza, salad, pasta, seafood dan lainya. Lokasinya berada di Jalan Pluit Permai, Jalan Pluit Utara Raya No.23, Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Kafe cantik ini buka setiap hari mulai dari pukul 09.00-21.00 WIB. Eighteen Pies Kafe satu ini mirip dengan Pink Mamma yang menguaung tema bunga-bunga nan cantik, namun bedanya Eighteen Pies bernuansa biru di pintu masuknya. Kafe ini memiliki beragam menu makanan Indonesia dan China seperti nasi gorenf hingga kwetiau, ada pula berbagai cake, cookies dan Pastry yang bisa disantap bersama segelas minuman manis yang lezat. Kafe ini bisa banget dijadikam alternatif lain untuk dikunjungi bersama teman saat akhir pekan untuk nongkrong dan tempat berswafoto. Lokasinya berada di Ruko Crown Golf D/16, Pantai Indah Kapuk St, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kafe ini buka mulai pukul 09.00-19.00 WIB (Senin-Jumat) dan 09.00-21.00 WIB (Sabtu-Minggu)