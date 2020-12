BAGI Anda yang sedang mencari tempat nongkrong asyik di Jakarta, bisa menyambangi kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di sana terdapat tempat nongkrong kekinian yakni 15 Park Kemang. Lokasinya berada di Jalan Kemang Raya Nomor 79, RT 13/RW 2, Jakarta Selatan.

Tempat ini mengusung tema rooftop yang mirip vibes di Bali. Tempat ini menawarkan pemandangan sunset yang dipadukan dengan city light Kota Jakarta yang apik.

Selain nyaman untuk nongkrong, resto ini pun cukup instagramable untuk dijadikan spot foto. Rooftop dihiasi payung-payung juga rumput sintetis agar tampilan lebih kekinian, ada pula matras, bean bags yang nyaman dijadikan tempat duduk.

(Foto: Instagram/@15park.kemang)

"The grass is greener on the side," tulis akun Instagram @15park.kemang.

Kemudian tempat ini memiliki beberapa tenant kedai makanan, camilan dan minuman seperti kopi untuk dijadikan teman nongkrong kala menanti senja.

Tenant yang tersedia seperti Xiji, Namsamamod, King's Snack Pack, Maxi Cafe, Bakso Mayang, Nusaebistro, dan masih banyak yang lainya.

Tempat ini sangat cocok dikunjungi bersama teman dan pasangan untuk menghabiskan akhir pekan dengan bercengkrama juga berburu spot yang instagenic agar laman feed instagram tampak kekinian. Fasilitas yang tersedia tentunya lengkap, ada toilet, musala, spot foto dan tenant kedai makanan. Jika ingin datang, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, cek suhu tubuh dan membawa hand sanitizer. Adapun jam operasionalnya setiap hari mulai dari pukul 09.00-21.00 WIB.