SEORANG penumpang wanita dipaksa keluar dari pesawat dalam sebuah penerbangan di Amerika Serikat setelah menolak mengenakan masker. Wanita itu bahkan sempat melontarkan kata-kata kasar kepada petugas.

Insiden tersebut terjadi pada Frontier Airlines yang hendak melakukan penerbangan dari Cincinnati, Ohio menuju Tampa, Florida pada 3 Desember 2020 lalu.

Melansir laman The Independent, pada video yang beredar memerlihatkan seorang petugas maskapai tersebut menjelaskan peraturan dan memintanya untuk mematuhi peraturan tersebut sebelum mereka memintanya turun secara paksa dari pesawat itu.

"Bu, Anda harus memakai masker Anda di seluruh penerbangan. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari penerbangan." ucap seorang petugas dalam video rekaman yang dibagikan oleh pengguna Twitter @GriffinFrank.

