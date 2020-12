CINTA Laura sedang berada di Dubai, Uni Emirate Arab. Dalam postingan terbarunya, ia membagikan potret saat dirinya berada di The Palm Jumeirah.

Dengan berlatar belakang hamparan pasir putih nan menawan Dubai dan dihiasi dengan pohon palem membuat panorama keindahan foto Cinta Laura bertambah.

"Setting a pick and roll. 🏀 #cintalaurakiehl #kiehlers #cintalaura #dubai2020 #thepalmdubai #joykids," tulisnya dalam akun Instagram @claurakiehl seperti dikutip Okezone pada Jumat (1/12/2020).

Berbicara tentang The Palm Jumeirah, Dubai, Uni Emirate Arab. The Palm Jumeirah ini merupakan sebuah pulau buatan yang dibangun oleh sebuah perusahaan milik pemerintah Dubai, Nakheel.

The Palm Jumeirah memiliki bentuk menyerupai pohon palem dengan cakupan sebuah batang, sebuah mahkota dengan 17 daun, dan dikelilingi sebuah pulau yang berbentuk sabit dan membentuk 11 kilometer pemecah gelombang.

Pulau yang memiliki luas 5 kilometer x 5 kilometer dengan total areanya lebih besar daripada 800 lapangan sepak bola ini merupakan salah satu dari tiga pulau di The Palm Island dan merupakan pulau yang terkecil di antara ketiganya, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan, Palm Deira.

The Palm Island sendiri dianggap sebagai "Keajaiban Dunia ke-8"

Karena postingannya, banyak netizen yang ikut berkomentar pada foto yang baru dibagikan oleh artis cantik berdarah Indonesia-Jerman ini.

Salah satunya Sami Slimani, yaitu seorang influencer digital terkenal di Eropa dengan lebih dari 1,6 juta subscriber di Channel Youtube-nya.

"YOU ARE HERE??? I need to see you! 😍," tulis @samislimani.