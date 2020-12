KAWASAN Senayan memang populer sebagai kawasan tempat nongkrong di Jakarta. Pasalnya ada banyak sekali pilihan tempat yang bisa dijadikan tempat hangout bersama teman, rekan kerja atau bahkan pasangan.

Banyak tempat nongkrong bermunculan dengan menawarkan spot-spot kece di Senayan. Kehadiran tempat tersebut bahkan viral di media sosial.

Nah, di mana saja ya lokasinya? Dilansir Okezone dari berbagai sumber berikut tiga tempat nongkrong baru di kawasan Senayan.

Senayan Park

Belum lama ini dibuka pusat perbelanjaan baru bernama Senayan Park atau kerap juga disebut Spark. Lokasinya berada di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, DKI Jakarta.

Senayan Park berdiri di atas lahan bekas Taman Ria Senayan. Dulu dikenal sebagai lokasi nongkrong remaja Jakarta era 70 hingga 80-an, kini menjadi pusat perbelanjaan dan tempat hangout yang instagramable.

Desain bangunannya sangat kekinian dan mengusung konsep lifestyle mal. Di area outdoor pengunjung bisa nongkrong sambil memandangi danau cantik di tengah kota. Ada spot swafoto bertema ayunan, perahu dan dermaga, hingga patung warna-warni yang serupa dengan mal ION Orchard, Singapore.

Di dalam mal pun sudah dilengkapi banyak tenant. Senayan Park juga menghadirkan cinema drive-in, Okezoners bisa merasakan sensasi nonton film bioskop dari dalam mobil.

"Skylight Cinema 🚗🍿Experience the first outdoor cinema in Jakarta, take a pick and book your ticket now!," yulis keterangan di Instagram @senayan.park.

ASHTA District 8 Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) terkenal punya banyak gedung pencakar langit. Tapi siapa sangka, ada tempat nongkrong baru yang punya ruang terbuka hijau. ASHTA District 8 merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang konsepnya modern dengan suasana futuristik. Lokasinya tepat berada di Distrik 8 SCBD Lot 28, Jalan Jend. sudirman kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, DKI Jakarta. Sejak dibuka pada 11 November 2020 lalu, mal ini terus menjadi perbincangan netizen, terutama kaum milenial, karena suasana dan desainnya yang kekinian. Pengunjung bisa menemukan banyak spot foto seperti area taman berlatar gedung tinggi dan tangga-tangga yang instagenic. Amyrea Art & Kitchen Bagi yang ingin nongkrong sambil kulineran Amyre Art & Kitchen di Senayan ini jawabannya. Ini merupakan cabang terbaru yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. "Jadi ini adalah outlet kelima dari Amyrea. Nah konsep restonya itu dibikin kayak rumah sendiri gitu loh, jadi ada ruang tamunya, ada backyardnya. Mereka terkenal dengan meriguenya yang lucu dan gemesin," dikutip dari video tiktok @jktdelicacy1. Ruangannya didesain dengan sentuhan gaya desain art-deco modern dengan kombinasi warna gelap terang yang membuat suasana terasa sangat cozy. Pastinya cocok banget buat yang mau nongkrong, belajar ataupun kerja. Setiap detail interior sangat diperhatikan, berbagai sudutnya juga diburu pelanggan untuk mendapatkan foto yang estetik. Hiasan lampu hingga lukisan menambah kesan artistik di tempat ini. Menurut informasi dari media sosial resminya, Amyrea menawarkan banyak pilihan menu, meliputi kopi, berbagai minuman segar, kue dan camilan, masakan western, dan juga menu dengan cita rasa khas Nusantara. "Our Chefs crafted a very special "Nusantara Heritage" menu which features Indonesia's most famed specialities only for Amyrea Senayan," tulis keterangan di akun Instagram @amyreaartkitchen.