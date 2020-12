DEMI konten, dua turis asal Rusia menceburkan diri bersama motor di Nusa Penida, Bali. Desainer asal Bali, Niluh Djelantik kesal, sebab tindakan tersebut bisa mencemari alam Bali.

Dua turis tersebut disebut-sebut oleh akun instagram @niluhdjelantik. Diketahui nama akun kedua turis tersebut adalah @sergey_kosenko dan @alina_oshutinskaya.

Dalam video yang viral itu, Sergey yang memakai baju berlengan pendek dan celana putih, serta Alina yang memakai bikini. Mereka berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai.

Bukannya mengerem motornya, mereka malah asyik berteriak dan menceburkan dirinya bersama sepeda motor tersebut ke pantai.

Sontak hal tersebut membuat geram Niluh Djelantik dan netizen lainnya.

"KREATIF BOLEH. GOBLOK JANGAN. SEGITUNYA DEMI KONTEN," tulis Niluh Djelantik kesal pada keterangan di instagram pribadinya.

Ia menyayangkan kejadian memalukan yang dilakukan kedua turis tersebut karena dapat merugikan banyak pihak.

"Follower-mu boleh jutaan. Tapi kelakuanmu memalukan. Motor dipakai terjun ke laut, pikirkan akibatnya dan polusinya. Kebayang akibatnya kalau ada orang di bawah jembatan pas kalian nyungsep? Bisa mati anak orang karena kalian," lanjutnya.

Ia juga melanjutkan kegeramannya karena mereka telah mencemari alam Bali beserta isinya dan meminta Gubernur Bali Wayan Koster agar segera menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Belum lagi kalau itu motor sewaan. Motor C70 lagi. Tenggelam begitu saja. Gak kasian sama yang punya?," ujar Niluh.

"Buat buang sampah ke sungai didenda? Buang motor dengan oli dan bensin dll apa tidak perlu ditangkap?," lanjutnya.

Niluh menjelaskan bahwa membuang motor ke laut sembarangan tak sesuai dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali.

Ia juga meminta Gubernur Bali untuk memperhatikan masalah ini.

"Duh pengen tak sleding turis-turis gak mutu kayak gini. Awas ya kalau gerombolan pendukung kekuasaan bilang ini video lama. Tak pites kalian."

Ia juga meminta imigrasi untuk mengecek turis-turis tersebut. Sementara itu, para netizen juga geram melihat aksi turis menyebalkan itu.

"Dan turis model gini banyakkk banget di Bali. Sorry to say 🙈," ujar Wiedbakes.

"Bensin dan olinya mengotori laut," kata @intan_esty.