AKSI viral turis asing asal Rusia yang buang motor ke laut kembali bikin geger netizen. Tak hanya sekali mereka melakukan aksi menyebalkan, karena ada satu unggahan lain yang kemudian viral.

Ya, turis bernama Sergey Kosenko itu kembali berulah tak lama setelah desainer Bali, Niluh Djelantik, membagikan postingan terkait permintaan maaf turis asing tersebut pada Minggu 13 Desember 2020.

Dalam unggahan yang dibagikan oleh @niluhdjelantik dari seorang pengikutnya, turis tersebut mengatakan kalau Indonesia merupakan bagian dari "The Third World" atau "Dunia Ketiga". Hal tersebut membuat Niluh dan segenap pengikutnya pun kembali geram dengan perilaku Sergey Kosenko.

Menanggapi pernyataannya tersebut, Niluh kembali menuliskan pesan untuk Sergey agar ia menjelaskan maksud dari tulisannya itu.

"DASAR TERONG-TERONGAN. GASKAN THE POWER OF KESAYANGAN 😍 Ini orang udahlah salah bikin content pakai buang-bunag motor ke laut ye. Bukannya minta maaf yang bener malah ngatain Indonesia," ungkap Niluh.

"Anda sebaiknya menjelaskan ini. Saya tidak akan membiarkanmu menghina negara kami. Tunggu sampai saya mendapatkan semua informasi dari imigrasi mengenai status Anda di Bali," lanjutnya.

Niluh juga menuliskan bahwa ia amat menyesal bila Sergey hanya kehilangan 100.000 pengikut dalam waktu semalam dan seharusnya turis tersebut diberikan pelajaran yang setimpal atas aksinya yang merugikan dan melanggar hukum tersebut hanya untuk membuat konten dan mendapatkan popularitas.

Saat ini pemilik akun @sergey_kosenko mengubah akunnya menjadi bersifat pribadi atau menjadi akun privat.

"Yah, private padahal aku mau like !!..like you back to your Kampung Boy🤣🤣🤣," tulis akun @rotua78.

"Yah digembok akunnya😭," tulis akun @itslsquirrel.

Selain itu, ada juga netizen yang menyemangati Niluh Djelantik untuk menindaklanjuti kejadian ini.

"Hajaarrr mba Niluh...jgn kasih kendorr..👍👍👍," tulis akun @lidiatbn.