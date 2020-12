PERSETERUAN antara Niluh Djelantik beserta netizen dengan turis Rusia yang membuang motor ke laut nampaknya makin memanas. Niluh Djelantik kembali membagikan unggahan terbarunya di laman Instagram pribadinya.

"THE POWER OF NETIZEN +62 KESAYANGAN MBOK NILUH. PEPET TERUS TERONG SATU INI. SAMPAI HALUS," tulisnya di laman Instagram @niluhdjelantik.

Kali ini Niluh Djelantik membagikan kiriman mengenai biografi dan track record Sergey Kosenko, turis yang membuang motor ke laut demi sebuah konten.

Dalam biografinya tertulis bahwa Sergey Kosenko atau Sergei Kosenko merupakan tokoh Rusia yang terkait dengan Kosenko Retail Group sejak 2013, yang juga diduga melakukan penipuan dan promosi diri atau self-promotion.

Kosenko Retail Group saat ini banyak mendapatkan ulasan negatif. Jika Anda penasaran dengan Sergey Kosenko dan mencarinya di pencarian Google dan Yandex, Anda tidak akan bisa menemukan dan mengaksesnya bila tidak bermitra dengannya.

Pada laman itu juga tertulis beberapa ulasan negatif yang terkait dengan kantor Sergey Kosenko.

"Sikap mereka menjijikan terhadap karyawan, keterlambatan pembayaran gaji, biaya tetap, dan di akhir musim mereka menutup inventaris, tidak ada penghitungan ulang barang oleh manajer setiap hari. Hanya mementingkan hasilnya! Mengerikan! Jangan mencoba untuk mengikutinya."

Ada juga pernyataan yang menuliskan bahwa ulasan-ulasan positif yang tertulis itu merupakan palsu.

Salah satu portal online Rusia, ko4ka, menerbitkan artikel "Sergey Kosenko: Penipu manis".

"Kesimpulannya, kita dapat menulis bahwa Sergei Kosenko menggabungkan dua hipostatis. Hipostatis yang pertama disebut 'Penipu' - penipuan dengan waralaba yang tidak menguntungkan, yang ia jual kepada orang yang mudah tertipu dan tidak terlalu pintar," tulis artikelnya.

"Hipostatis yang kedua dari 'Info-gypsy' adalah info-gypsy, yaitu menghasilkan uang dari pertunjukan, konsultasi, mentoring, dan lainnya," lanjutnya.

Tertulis juga dalam Wiki Compromat, Kosenko aktif berinvestasi dalam promosi diri untuk menutupi reputasinya yang sangat buruk.

Menanggapi hal tersebut, Niluh kembali menandai akun instagram pribadi milik Sergey.

"Maaf kepencet 😬

@sergey_kosenko is that you on the news ? ☺️"

Mbok Niluh, sapaan Niluh Djelantik, mengucapkan terima kasih atas perjuangan para netizen untuk "mengawal" turis asal Rusia ini.

"Terimakasih kesayangan Mbok Niluh. The power of netizen +62. Di berita mainstream baru rame, sementara kalian sejak awal udah mengawal si terong ☺️."

"Jangan kasi lepas orang yang seenaknya menginjak martabat kita dan menganggap dirinya bagaikan raja di negeri orang. Sangat perlu dipertanyakan motifnya doi tinggal di Bali setelah membaca informasi diatas," tulisnya.

Mbok Niluh juga berkata bahwa saatnya bersih-bersih dari turis yang memiliki potensi memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk berwisata di negara yang diejeknya.

Ia juga bergurau tentang pengikut instagram Sergey yang berkurang 200.000 dalam sehari, "Dalam 24 jam, 200,000 followernya 'kabur' alias berkurang 😋. Kalian jahap deh ☺️."

"Doi pasti lagi dag dig dug nunggu curhatnya diketikin. Yang masih ada di IG dia pliss pantau. Kalian keren kesayangan. I love you full. Jangan berhenti suarakan kebenaran. Niluh Djelantik," tutupnya.