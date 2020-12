AIR Terjun Tumpak Sewu berada di Lumajang, Jawa Timur. Pesona air terjun ini sungguh memikat wisatawan dari berbagai daerah.

Diunggah dari akun instagram Explorjet, Senin (14/12/2020), Air Terjun Tumpak Sewu terletak di aliran sungai Glidih, yang menjadi perbatasan Kecamatan Ampel Gading Malang dan Kecamatan Pronojiwo Lumajang. Jika melihat lokasinya seakan mengingatkan wisatawan dengan dunia Jurrasic Park.

"Does this place remind you of the Jurassic era? 🦖👇," tulis keterangan laman Instagram explorjet.

Banyak orang yang menyebut air terjun ini sebagai Coban Sewu atau Grojogan Sewu. Pemandangannya hampir mirip dengan air terjun Coban Pitu di Pujon, Malang.

Bedanya terletak pada sumber mata airnya di mana air terjun Tumpak Sewu memiliki jumlah mata air lebih banyak, itu juga yang menjadi alasan kenapa air terjun ini dinamakan Coban Sewu.

Selain banyaknya mata air, keistimewaan air terjun Tumpak Sewu juga terlihat dari bentuknya. Jika biasanya hanya ada satu aliran, Tumpak Sewu memiliki beberapa aliran seperti Niagara.

Tak hanya itu, lokasi air terjun Tumpak Sewu terletak di dalam hutan. Sehingga suasananya masih sangat asri dan pengunjung dapat merasakan sejuknya udara ditemani suara burung berkicau. Di sini juga terdapat banyak air terjun kecil. Tidak setinggi Tumpak Sewu, namun tak kalah menawan. Alirannya pun begitu jernih dan dingin khas air pegunungan. Baca Juga: Pesona Taman Nasional Lorentz Papua, Salju Abadi hingga Habitat Aneka Burung Rute untuk menuju air terjun Tumpak Sewu (Grojogan Sewu) ini dapat dilalui dari Kota Malang menuju Lumajang yang kira-kira memerlukan waktu 2 jam 30 menit Masuk ke objek wisata ini, pengunjung hanya dikenakan tiket sebesar Rp10.000. Harga tiket berlaku sama (anak-anak dan dewasa) serta tak berpengaruh pada hari biasa maupun weekend.