TANTE Ernie rupanya kepincut Pulau Padar di Labuan Bajo nih Okezoners. Buktinya dia rela naik tangga hingga ke puncak Pulau Padar yang sangat indah.

Tante Ernie pun membagikan momen serunya kala liburan ke Labuan Bajo. Ia tampil aduhai saat berada di puncak Pulau Padar.

Penampilan Tante Ernie pun seakan menggoda netizen. Dirinya mengenakan pakaian serba putih, lengkap dari mulai celana putih, blouse ketat yang memperlihatkan belahan dadanya dan sneakers-nya.

"Bagus banget yaa Pulau Padar 😍😍😍 Gak perlu di zoom udah keliatan indahnyaaaaa 🥰🥰," tulisnya di laman Instagram @himynameisernie.

Walaupun Tante Ernie melarang netizen zoom foot, tetap saja banyak yang bandel nih!

"Tetep pada ngezoom tapi kak 🤣🤣🤣 termasuk aquuu," kata fellya**ialis.

"Ada yang harus dizoom," tambah @pm*gksh

"Zoom itu perlu Tant, agar kita bisa menikmati setiap objek yang ada," sahut @ban**ev.

Keseruan Tante Ernie menjelajahi Labuan Bajo tidak sampai di situ. Di unggahan selanhjutnya, Tante Pemersatu Bangsa ini terlihat seru naik kapal phinisi. Senyumnya sungguh semringah saat duduk di atas phinisi.

Namun penampilannya kali ini lebih tertutup. Tante Ernie menggunakan white turtleneck dengan celana jeans ketat dan sunglasses.

"Biasanya bulan Desember udah siap2 baju lengan panjang turtle neck, siap dingin2in di musim winter ☃️⛄⛷❄️ Tahun ini bersyukur saja masih dikasih kesehatan dan kebahagiaan 🙏😇 Tbt when I was in Japan last year," ungkapnya.

Perlu diketahui, Pulau Padar mendadak hits di media sosial. Dari kalangan artis tanah air hingga kaum milenial, sangat penasaran dengan panorama pulau cantik ini. Pulau tercantik di kawasan wisata Labuan Bajo, yang menjadi 10 Destinasi Bali Baru. Keistimewaan dari Pulau Padar ini memiliki panorama lembah tiga warna. Ada lembah berpasir pink, putih dan hitam. Perpaduan warna ini sangat kontras dengan bukitnya yang hijau terang. Tak semudah yang dibayangkan untuk tiba di puncak Pulau Padar. Anda harus menaiki bukit melalui ratusan anak tangga, medannya lumayan curam. Baca Juga: Liburan Cinta Laura di Dubai, Main ke Pulau Buatan Anda harus menaiki ratusan anak tangga di bukit yang amat curam. Barulah ketemu dengan pemandangan lembah cantik itu yang memikat mata. Siap-siap kuras energi ya! Jika akhir tahun, tepatnya di Desember, perubahan cuaca dianggap tak menentu. Spot-spot foto dari kurang cantik, karena berbeda warna. Pastinya, Anda perlu menyiapkan dana tak murah untuk datang ke Pulau Padar, Okezoners!