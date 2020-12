PERISTIWA unik terjadi di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Seekor unta terlihat masuk salon kecantikan bersama pemiliknya di Kota Henderson, Nevada, sebelah selatan Las Vegas.

Melansir dari Fox News, Kamis (17/12/2020), adegan aneh ini direkam oleh seorang pejalan kaki, June Hilliard, yang sedang berbelanja di sebelah salon kecantikan tersebut. Videonya lalu viral di media sosial.

Baca juga: Perempuan Ini Bocorkan Kenapa Pramugari Terlihat Cantik

Dalam rekaman video singkat yang turut diunggah oleh Twitter @USATODAY, terlihat seekor unta masuk ke toko Bath & Body Works dengan dituntun oleh pemiliknya.

Unta itu dengan santai masuk ke dalam toko, sementara staf dan pembeli lain tampak membuka jalan untuknya.

A camel was spotted shopping at Bath & Body Works with its owner in Nevada. pic.twitter.com/1oHIsblKx4— USA TODAY (@USATODAY) December 14, 2020