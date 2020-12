PRAMUGARI cantik Dea Ayu Andani, saat tidak ada penerbangan, dirinya memilih liburan cantik ke pulau. Salah satu pulau yang pernah ia kunjungi adalah Coral Island, Koh Hey, Phuket.

Dea Ayu Andani, di laman Instagram pribadinya memang kerap membagikan foto liburan seru. Saat mengunjungi Phuket, dirinya sedang menghadiri bridesmate bridal party sahabatnya.

Pramugari cantik AirAsia tersebut berpesta ria di Banana Beach, Coral Island, Koh Hey, Phuket. Sepertinya, ia pergi liburan sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Pop the champagne, my baby @restiyani026 changing her last name!!! #RestiGetsHerHood 🥂🥂🥂," kata Dea di laman Instagram @deaayuandani.

Dea bersama sahabatnya menggunakan swimsuit bernuansa magenta dan putih yang amat aduhai. Mereka tengah berpose di atas deck yacht, nuansanya Instagramable.

Kemudian Dea juga mengunggah foto sendiri dengan swimsuit magenta di atas deck yacht Blue Voyage. Jika biasanya harus menikmati penerbangan pesawat, kala itu dia bersantai liburan di kapal yacht. Dea sangat bahagia bisa mengitari Banana Beach. Destinasi pantai ini juga cukup terkenal di Phuket. Banyak water activity yang didapatkan wisatawan saat berkunjung ke pulau ini. Dari mulai menjajal banana boat, bersantai di yacht seperti yang dilakukan pramugari cantik Dea, juga hopping island yang menyenangkan. Jika menyukai uji adrenalin, di pulau pribadi ini wisatawan juga bisa melakukan sea walking hingga cuba diving. Pengalaman liburan ini tentu tak terlupakan, seperti halnya yang dialami Dea.