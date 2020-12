DERETAN hotel di Bali bisa menjadi pilihan untuk berlibur saat akhir tahun. Ada banyak hotel yang punya pemandangan pantai cantik, seperti tempat liburan Wika Salim.

Diketahui lewat unggahan instagram pribadinya, @wikasalim, pelantun "Pacar Mana Pacar" ini sedang duduk dengan latar belakang salah satu hotel di Bali. Mengenakan baju hitam dengan memegang cerutu, foto Wika Salim mendapat lebih dari 170 ribu klik suka.

Melalui cerita Instagram pribadinya Wika Salim juga membagikan video singkat yang menunjukkan bahwa dirinya pergi bersama Jenita Janet dan Danu Sofwan. Mereka sudah 3 kali berganti hotel di Bali. "@jenitajanet @danu_sofwan moon maap hanimun anda akan sedikit terganggu" tulisnya dalam video singkat dirinya, Jenita Janet, dan Danu Sofwan berjalan menuju kamar hotel.

Bicara tentang liburan di Bali, berikut Okezone telah merangkum hotel dengan pemandangan terbaik di Bali, mulai dari yang dikunjungi Wika Salim dan beberapa hotel favorit lainnya.

The Mulia Resort, Nusa Dua Bali

Pernah mendapat predikat hotel terbaik di dunia peringkat ke-7 dan hotel terbaik di Asia dan peringkat ke-3 dalam penghargaan World's Best Awards oleh media Travel and Leisure, The Mulia Resort menjadi pilihan Wika Salim saat mengunjungi Bali.

Terdapat berbagai fasilitas untuk membuat tamu betah menginap di The Mulia, seperti sembilan pilihan restoran dan bar, lounge, spa, kolam renang oasis, lapangan tenis, pusat bisnis, layanan butler atau pelayan pribadi, dan sesi teh di sore hari.

Salah satu fasilitas ikonik dari The Mulia adalah tujuh kolam renang berbagai ukuran di kawasan hotel. Oasis Pool, kolam renang yang tampak tak berbatas menghadap langsung ke Samudera Hindia paling sering diabadikan dalam foto pengunjung The Mulia.

The Trans Resort Hotel Bali

Hotel yang juga dikunjungi Wika Salim ini berada di kawasan Seminyak, The Trans Resort Hotel Bali mengedepankan konsep budaya Bali. Hal ini terlihat dari bangunan dan pajangan berupa koleksi karya pelukis Nyoman Gunarsa yang ada di dalam hotelnya. Resort ini juga dilengkapi 2 pura yang menambah daya tarik otentik resort di Bali.

Hotel mewah berbintang 5 ini berlokasi di Jalan Sunset Road, Kuta Utara, Badung, Seminyak, Bali. Selain lokasi yang strategis, tentunya resort ini menawarkan berbagai fasilitas yang terbaik, pelayanan ramah juga profesional menjadi pelengkap dari pemandangan yang disuguhkan dari resort ini. Harga yang mahal sebanding dengan pengalaman menginap yang Anda dapatkan.

Anantara Uluwatu Bali Resort

Menyajikan pemandangan Pantai Seminyak yang memesona, Anantara Seminyak Resort and Spa termasuk salah satu hotel termahal di Bali yang dapat Anda pilih saat berkunjung ke Bali bersama keluarga.

Selain kolam renang outdoor dengan panorama memukau, kamu masih bisa menikmati beragam fasilitas kelas dunia lainnya di sini. Terletak di Jalan Pemutih Labuansait Pecatu, Uluwatu, Kuta Selatan, Bali, Anantara Uluwatu Bali Resort adalah penginapan resort mewah bintang 5 menawarkan pelayanan dan fasilitas lengkap dan berkelas.

Berada di pinggir pantai dengan pemandangan laut yang indah dari atas tebing yang berbatasan langsung dengan samudera. Hotel yang memiliki 72 kamar yang langsung menghadap ke laut cocok untuk Anda yang ingin merasakan liburan nuansa lepas pantai.

The Legian Bali

The Legian Seminyak, Bali adalah hotel terletak di taman lanskap tropis, menawarkan pemandangan Samudra Hindia yang tak tertandingi. Diapit oleh pantai yang tenang, properti mewah ini menawarkan kesempatan unik untuk merasakan keajaiban pulau Bali dalam suasana yang santai.

The Legian Bali menawarkan 66 suite yang menghadap ke laut ditambah The Beach House dalam berbagai variasi gaya akomodasi yang indah. Terletak di kawasan yang tenang di Seminyak, dan berdekatan dengan The Legian Bali yang eksklusif, sekelompok 14 vila pribadi berdiri megah di tengah taman wangi dan kolam renang pribadi. Konsep hunian indah dengan kemewahan di daerah tropis adalah hal yang ditawarkan The Club by The Legian.

The Legian Seminyak, Bali dan The Club by The Legian menghadirkan semua pesona keramahan Bali dalam layanannya yang ramah, perawatan spa yang disesuaikan, dan lingkungan yang memikat. Anda dapat merasakan pengalaman dari The Legian Bali yang terletak di Jalan Kayu Aya, Seminyak.

Ayana Resort And Spa

Terletak di puncak tebing-tebing karang di pesisir barat daya Bali, Ayana Resort Bali menjadi penginapan yang memiliki kesan keanggunan nan mistis. Hotel mewah yang satu ini memiliki area pantai pribadi dengan suasana yang memberi kenyamanan untuk setiap tamunya.

Tak hanya dapat menikmati berbagai fasilitas, kenyamanan kamarnya dan juga untuk bersantai, Anda dapat mengikuti segala program-program budaya khas Bali. Selain memiliki pantai pribadi, tempat ini juga memiliki empat kolam renang indah. Yang paling bagus adalah kolam renang air laut yang terletak di tebing dengan pemandangan Samudra Hindia bernama Ocean Beach pool.

Kelebihan lainnya Ayana Resort Bali memiliki kamar kedap suara dengan fasilitas free Wifi. Resort ini juga menawarkan berbagai paket spa yaitu sunset fun run, freeflow, bubbles package, perfectonic, rock my body, spassion experience, first impressions spa hotel package in Bali dan last day hotel spa package Bali.

Resort yang jaraknya 10 km dari Bandara Ngurah Rai ini, berlokasi di Jalan Karang Mas, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali. Kamar yang disediakan Ayana Resort Bali telah ramah difabel. Ayana Resort Bali sangat strategis Beberapa landmark Bali juga dekat dengan Ayana Resort Bali. Ada Garuda Wisnu Kencana dengan jarak 3.9 km. Ada Pantai Tuban dengan jarak 6,2 km, Waterbom Bali sejauh 7.2 km. Dan tempat perbelanjaan seperti, Discovery Shopping Mall dengan jarak 7,2 km dan Kuta Center sejauh 7,3 km.