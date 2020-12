WISATA alam Posong di Desa Thalab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah jadi destinasi primadona wisatawan. Selain menawarkan pemandangan indah dan spot-spot instagramable, lokasi ini juga titik terbaik untuk menikmati golden sunrise atau pesona matahari terbit.

Wisata Posong berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Pengunjung dari berbagai daerah ada yang menginap atau berkemah (camping) di lokasi untuk melihat momentum paling diburu wisatawan; sunrise.

Saat matahari mulai muncul menyibak kegelapan alam, cahaya kuning menebar di ufuk timur. Lalu, perlahan naik dan menampakkan diri dengan pesona warna keemasan di langit. Lanskap samudera alam dengan hamparan awan yang luar biasa begitu memesona.

Terlihatlah gunung-gunung ciptaan Tuhan. Ada tujuh gunung terlihat dari Posong, yakni Gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Ungaran, Gunung Muria, dan berlatar belakang Gunung Sindoro.

“Di sini anda juga bisa menikmati sunrise kalau aku bilang the best sunrise plus kita juga disuguhi dengan indah nya pemandangan 7 gunung di sekitar Temanggung. Semuanya terlihat dari sini,” ujar seorang traveler Kusnadi melalui akun Instagramnya.

Saat sunrise muncul, wisatawan biasanya berdiri di wisata alam Posong mengabadikan momen tersebut dengan kamera.

Wisata alam Posong cocok jadi lokasi liburan keluarga maupun kerabat. Di sini ada gazebo, warung kecil, camping ground, wahana bermain dan hiking ringan ke Taman Posong. Tarif masuknya Rp20.000 per orang. Wisata ini sering ramai saat menjelang pagi atau sore, karena pemandangannya sangat eksotif. Selain pesona matahari terbit dan terbenam, ada kabut yang menyelimuti alam pegunungan. Udaranya sejuk. Spot-spot instagenic bertaburan di sini misalnya ukiran tulisan Posong, ornamen berbentuk sayap kupu-kupu serta gardu pandang dengan latar Gunung Sumbing dan panorama Kota Temanggung.