AIR terjun Sekumpul atau Sekumpul waterfall di Buleleng salah satu objek wisata alam yang sering dikunjungi wisatawan penyuka kegiatan outdoor di Bali. Destinasi ini juga jadi pilihan aktris Febby Rastanty.

Febby Rastanty yang sudah bermain diberbagai sinetron baru-baru ini liburan ke Bali dan menikmati Sekumpul Waterfall bersama temannya. Dia membagikan momen liburannya di akun Instagram @febbyrastanty.

"The loud thunderous sound of a waterfall rushin down (Suara gemuruh air terjun yang keras mengalir deras)," tulis Febby dalam keterangan foto dan video diunggahnya seperti dilkutip Okezone, Sabtu (19/12/2020).

Air terjun Sekumpul terlihat unik karena ada dua air berdampingan yang jatuh dari atas tebing tinggi diselimuti pepohonan. Kedua air terjun tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Satu dari dari sumber mata air di atas perbukitan Desa Sekumpul, satu lagi dari sungai di Desa Sekumpul.

Air Terjun Sekumpul ini terdiri dari tujuh aliran air terjun. Maka dari itu, oleh warga asing disebut dengan nama sevent point waterfall, sedangkan orang lokal menyebutnya dengan nama Air Terjun Pemuatan.

Para pengunjung harus mengerahkan tenaga ekstra untuk melihat air terjun dari dekat karena melewati banyak anak tangga dan menyeberangi sungai. Namun semua usaha itu akan langsung terbayar setelah melihat keelokan dan menikmati kesegaran ciptratan Air Terjun Sekumpul.

Air terjun yang memiliki ketinggian 100 meter ini terkadang menciptakan pelangi yang memesona. Air Terjun Sekumpul terdapat di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

