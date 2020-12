PARA calon penumpang pesawat kini memiliki tiga alternatif layanan tes Covid-19 jika hendak terbang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan layanan tersebut akan tersedia di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta.

President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, tersedianya tiga alternatif rapid rest ini untuk memberikan pilihan bagi calon penumpang pesawat agar dapat merencanakan tes Covid-19 dengan lebih baik, dan juga memecah penumpukan calon penumpang.

"Jumlah calon penumpang pesawat yang melakukan tes di Airport Health Center Terminal 2 dan Terminal 3 meningkat dalam beberapa hari terakhir, karena itu kami mengembangkan layanan dengan menyediakan tiga alternatif dalam proses layanan tes Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta," katanya.

Alternatif pertama, calon penumpang pesawat dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu (pre-order service) untuk memilih jadwal tes di Airport Health Center Terminal 2 (shelter skytrain) atau Terminal 3 (area lounge umroh).

Pre-order ini dilakukan melalui aplikasi Travelation (https://travelation.angkasapura2.co.id) milik PT Angkasa Pura II. "Aplikasi Travelation ini juga terkoneksi dengan aplikasi Indonesia Airports (INAirport)," ujar Awaluddin.

Sedangkan alternatif kedua sambungnya, calon penumpang pesawat dapat melakukan tes PCR atau rapid test antigen di dalam kendaraan secara drive thru (drive thru service) di tiga lokasi.

Lokasi pertama sudah eksisting saat ini yaitu drive thru test di lapangan parkir area Terminal 3 domestik. Mulai 21 Desember 2020 akan ada lokasi kedua di area parkir Terminal 1B, dan lokasi ketiga di area parkir Terminal 2D.

Kemudian alternatif ketiga, calon penumpang pesawat dapat langsung menuju Airport Health Center Terminal 3 (SMMILE Center) dan Terminal 2 (Shelter Skytrain) untuk melakukan tes (walk in service), seperti yang sudah dilakukan saat ini.

Untuk itu, PT Angkasa Pura II dapat menjaga penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta untuk tetap bebas repot (hassle free), bebas stres (stress free), dan bebas kebingungan (confusing free). Airport Health Center dioperasikan oleh mitra PT Angkasa Pura II, yakni Farmalab dan Kimia Farma Diagnostik.

Dengan demikian, kawasan Bandara Soekarno-Hatta memiliki enam lokasi tes Covid-19, yaitu Airport Health Center Terminal 2 di Shelter Skytrain, Airport Health Center Terminal 3 di SMMILE Center, Airport Health Center Terminal 3 di area lounge umroh. Selanjutnya, Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 3 Domestik, Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 1B, dan Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 2D.