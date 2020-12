ANTREAN calon penumpang mengular di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, Senin (21/12/2020) pagi. Mereka mengantre untuk menjalani rapid test antigen sebagai syarat bepergian menggunakan transportasi udara.

Seorang netizen, John Ferry mengunggah kepadatan penumpang dengan berbagai tujuan yang mengantre di bandara. Antrean panjang terjadi sejak Shelter Kalayang.

"Antri rapid test di bandara. Tidak ada petugas yang mengatur antrian. Terlalu," cuit John melalui akun Twitter-nya @johnferry9.

Antrean panjang terjadi diduga lantaran ketidaksiapan petugas dalam mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang hendak terbang. Situasi ini juga banyak dikeluhkan warganet yang hendak terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“Buat yg mau rapid antigen bisa di bandara soekarno hatta terminal 3 ya, sudah antri sebanyak ini , dan mulai besok info dr angkasa pura nya fix pakek antigen 🥴,” cuit @Lely Suju.

Sebelumnya, Satgas Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran yang mengatur perjalanan orang selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Surat Edaran tersebut bernomor 3 Tahun 2020.

Salah satu isinya yaitu mewajibkan pelaku perjalanan mengantongi hasil negatif rapid test antigen. Disebutkan bahwa seluruh perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta perjalanan antar kota antar provinsi di Pulau Jawa wajib memiliki surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku H-3 keberangkatan.

Untuk diketahui, calon penumpang pesawat kini memiliki tiga alternatif layanan tes Covid-19 jika hendak terbang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan layanan tersebut akan tersedia di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta.

President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, tersedianya tiga alternatif rapid rest ini untuk memberikan pilihan bagi calon penumpang pesawat agar dapat merencanakan tes Covid-19 dengan lebih baik, dan juga memecah penumpukan calon penumpang.

"Jumlah calon penumpang pesawat yang melakukan tes di Airport Health Center Terminal 2 dan Terminal 3 meningkat dalam beberapa hari terakhir, karena itu kami mengembangkan layanan dengan menyediakan tiga alternatif dalam proses layanan tes Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta," kata dia belum lama ini.

Kini, Bandara Soekarno-Hatta memiliki enam lokasi tes Covid-19, yaitu Airport Health Center Terminal 2 di Shelter Skytrain, Airport Health Center Terminal 3 di SMMILE Center, Airport Health Center Terminal 3 di area lounge umroh. Selanjutnya, Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 3 Domestik, Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 1B, dan Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 2D.