PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) merombak Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga Uno yang jadi rivalnya di Pilpres 2019 kini ditunjuk sebagai sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang baru, menggantikan Wishnutama Kusubandio.

"Beliau (Sandiaga Uno) akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kemenparekraf," kata Jokowi saat memperkenalkan Sandi sebagai Menparekraf dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Sandiaga Uno pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sejak 16 Oktober 2017. Namun, baru setahun mengemban amanah, pria kelahiran Rumbai, Pekanbaru, 28 juni 1969 ini mundur lalu untuk maju di Pilpres 2019. Dia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Sandiaga merupakan seorang pengusaha yang sukses. Ia pendiri PT Saratoga Investama Sedaya yang bergerak di bidang infrastruktur dan sumber daya alam.

Suami Nur Asia dan anak dari Razif Halik Uno dan Rachmini Rachman Uno merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sekitar USD795 juta.

Jenjang pendidikan Sandiaga dimulai di SD PKSD Bulungan, kemudian lanjut ke SMP 12 Wiajaya Jakarta, SMA Pangudi Luhur, Bachelor of Business Administration di Wichita State University (1990) dan Master of Business Administration di George Washington University (1992).

Sandiaga mengawali karirnya sebagai karyawan Bank Summa pada 1990 sebelum mendapat beasiswa untuk kuliah di George Washington university dengan IPK 4,00.

Infobiografi merunut, pada 1993, Sandiaga bergabung dengan Seapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi sekaligus di MP Holding Limited Group. Pada 1995, ia pindah ke NTI Resources Ltd di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President NTI Resources Ltd. dengan penghasilan 8.000 dollar AS per bulan. Namun adanya krisis moneter pada tahun 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Sandi pun akhirnya tidak bisa lagi meneruskan pekerjaanya.

Sandi memutuskan kembali ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Langkah awal yang ia lakukan setelah kembali ke Indonesia yaitu mencari pekerjaan baru, namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Lamaran pekerjaannya ditolak oleh 25 perusahaan. Dari pengalaman inilah ia kemudian merasa harus merubah mindsetnya dari seorang karyawan menjadi seorang pengusahan.

Tahun 1997, Sandiaga Uno memutuskan untuk mendirikan perusahaan bersama rekan SMA-nya yaitu Rosan Perkasa Roeslani yang bergerak dalam bidang penasihat keuangan PT.Recapital Advisor. Bisnis tersebut tidak langsung berkembang, hingga pada bulan ke 6 setelah didirikannya ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Tidak puas dengan satu perusahaan saja, pada tahun berikutnya yaitu 1998, Sandiaga Uno bersama Edwin Soeryadjaya mendirikan perusahaan investasi bernama PT. Saratoga Investama Sedaya yang bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan dan produk kehutanan. Berbekal jaringan (network) kerja yang baik dengan beberapa perusahaan lain atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, perusahaan yang didirikannya akhirnya sukses. Pada 2005-2008, Sandiaga Uno menjabat sebagai ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ia juga menjabat sebagai ketua KOmite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sejak tahun 2004. Pada Mei 2011, Sandiaga Uno membeli 51% saham dari Mandala Airlines. 16 April 2015, ia memutuskan untuk mengundurknan diri sebagai salah satu direktur PT. Adaro Energy Tbk. 10 Juni 2015 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Saratoga Investama Sedaya, ia resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur UTama. Sandiaga Uno kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Rekan separtai Eddhy Prabowo yang sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan sudah ditangkap KPK atas dugaan korupsi impor bibit lobster.