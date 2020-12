PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mempercayai Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan EkonomiKreatif (Menparekraf) yang baru, menggantikan Wisnuhutama Kusubandio. Sandiaga merupakan pengusaha sekaligus politikus Gerindra yang pernah jadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Setelah gagal menang di Pilpres 2019, Sandiaga kembali ke bisnisnya. Sesekali ia mengisi seminar-seminar wirausaha untuk memotivasi orang-orang agar berjiwa interprenuer. Lain waktu, ia traveling ke berbagai destinasi wisata baik di dalam maupun luar negeri.

Sandiaga kerap membagikan momen liburannya bersama istri tercinta, Nur Asia Uno di akun Instagramnya @sandiuno.

Baca juga: Mengenal Sandiaga Uno, Menparekraf Baru Pengganti Wishnutama

Beberapa pantai di Indonesia pernah disambanginya mulai dari Pulau Bali hingga Kepulauan Bangka Belitung. Ia juga menyambangi Mesir dan berpose di Piramida.

Pemasaran apa saja tempat wisata yang dikunjungi Sandiaga Uno, yuk simak ulasan berikut ini :

1. Pantai Tanjung Binga

Pantai Tanjung Binga yang biasa disebut sebagai Desa Nelayan Bugis ini menyajikan pesona pasir putih, ombak yang tenang dan air yang jenih menjadikan pantai ini wajib masuk dalam list wisata saat berkunjung ke Kepulauan Bangka Belitung.

Pantai ini merupakan tempat para nelayan mencari ikan. Masyarakat wilayah Kecamatan Sijuk dimana pantai ini berada, memiliki dermaga sendiri yang berfungsi sebagai tempat penjemuran ikan. Jadi jangan heran jika pantai cantik ini selalu dihiasi oleh kapal-kapal nelayan yang bersandar.

"Selamat sore dari Pantai Tanjung Binga, kepulauan bangka belitung. Berjalan dipinggir pantai menikmati udara segar dan indahnya pemandangan laut di sore hari. Mudah-mudahan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dapat segera bangkit," ungkapnya dalam kutipan caption instagramnya.

2. Pantai Pemuteran Bali

Pantai cantik satu ini pun pernah disambangi oleh Sandiaga Uno bersama sang istri tercinta. Daya tarik dari Pantai Pemuteran adalah cahaya sunset yang menawan.

Tempat ini selalu menjadi destinasi favorit wisatawan. Beragam aktifitas seru bisa dilakukan di pantai ini, salah satunya adalah Diving dan Snorkling untuk melihat keindahan bawah laut yang eksotis.

Baca juga: Sandiaga Uno Jadi Menparekraf, Wishnutama: Saya Yakin Pariwisata Segera Bangkit

"Pagi ini saya dan @nurasiauno berolahraga di sekitar Pantai Pemuteran, Bali. Menikmati indahnya pemandangan laut dan segarnya udara pagi. Kalau kata anak-anak milenial 'Vitamin Sea'," ucapnya dalam caption instagram.

3. Valley Of the King

Nah, benerapa waktu lalu Sandiaga Uno memposting sedang berada di Mesir dan berkunjung ke Valley Of the King.

Melansir dari caption instagramnya," The Valley Of The King alias lembah para raja yang terletal di Luxor, Mesir adalah sebuah lembah di Mesir dimana kuburan para Firaun dibangun. Bukan hanya firaun, tetapi juga orang-orang kaya yang juga memiliki kekuasaan pada saat itu. Sekarang lembah ini dibuka sebagai salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Mesir."

Kemudian ia pun menambahkan bahwa, Meski di tengah pandemi, tidak sedikit wisatawan yang datang ke Luxor hanya untuk mengunjungi lembah ini. Hal ini tentunua dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menggeliatkan ekonomi mereka dan membangun lapangan kerja.

4. Egyptian Museum Egyptian Museum adalah sebuah museum yang berisikan sekitar 120.000 koleksi peninggalan sejarah Mesir yang masih tersimban dengan sangat baik. Salah satu koleksi yang paling ikonik adalah sebuah Topeng Emas Tutankhamun yang tebuat dari 11kg emas murni. "Di sini, kita dapat menemukan ratusan ribu koleksi peninggalan sejarah Mesir yang tersimban dengan sangat baik. Menjadikan museum ini sebagai salah satu spot destinasi wisata utama di Kota Kairo," ucapnya dalam caption instagram. 5. The Great Pyramid Of Giza Destinasi wisata selanjutnya yang Sandiaga Uno sambangi adalah The Great Pyramid Of Giza yang merupakan satu dari tujuh keajaiban dunia. Pyramid Of Giza adalah piramida tertua yang dipercaya di bangun sebagai makam untuk Firaun dari dinasti keempat Mesir dan diperkirakan sudah dibangun sejak 20 tahun sebelum masehi. "Masih tak sangka bisa melihat langsung piramida yang diakui dunia sebagai salah satu keajaiban dunia," tulis Sandi di instagramnya.