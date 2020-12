PRESIDEN Joko Widodo resmi menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Ucapan selamat datang menggema dari netizen di media sosial bagi kedua sosok ini.

Khusus bagi Wishnutama, sang istri Gista Putri langsung meresponsnya dengan kalimat menyejukkan.

Pada akun Instagram miliknya, @gistaputri memposting video Kemenparekraf yang menampilkan pesona alam Danau Toba di Sumatra Utara. Video tersebut merepresentasikan betapa mengagumkannya pariwisata Indonesia. Gista pun menuliskan sepenggal kalimat haru yang menyertai video tersebut.

"The Heart Beat of Toba. Wonderful Indonesia @kemenparekraf.ri - Welcome back home mas @wishnutama 😊," tulis Gista pada caption video seperti dikutip Okezone, Rabu (23/12/2020).

Tak ayal, postingan Gista tersebut langsung diserbu warganet. Kebanyakan komentar netizen berisi ungkapan motivasi dan apresiasi atas kinerja Wishnutama sebagai Menparekraf selama ini, terlebih pariwisata Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat hantaman pandemi Covid-19.

"Keren Bu Gista Tersayang♥️ Hebat," tulis pemilik akun @yanti.airlangga.

"Kembali ke TV lagi ya mas.......biar ada yg bisa ditonton.....," timpal @yayusrhy.

"Hanya krn covid...sedih orang kreatif terkalahkan oleh politik, sy nda masalah sm bang sandy, kn bisa ganti kkp, dan mas tama tetap🥺," ungkap @chycahamid.

"Terima kasih pengabdiannya bapak dan ibuu🙌😍 #salute," tulis akun @rereginaoshe.

