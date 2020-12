NUSA Tenggara Timur banyak menyimpan keindahan alam yang menawan. Maka tidak mengherankan bila provinsi kepulauan ini menjadi destinasi wisata andalan di bagian timur Indonesia.

Banyak pulau-pulau eksotis di NTT yang bisa menjadi pilihan wisata saat libur akhir tahun 2020. Selain Labuan Bajo yang masuk dalam destinasi premium, ada lagi objek wisata memukau lain di kepulauan ini. Apa saja?

Melansir dari Instagram @ayodolan, Rabu (23/12/2020), berikut ini 7 surga menawan yang dimiliki Nusa Tenggara Timur.

1. Pantai Pink

Pantai yang sangat unik berada di kawasan Taman Nasional Komodo.

Pantai Pink NTT (explirebaliisland.worpress.com)

Keunikannya, pantai ini memiliki hamparan pasir berwarna merah muda, tentunya tidak seperti hamparan pasir biasanya yang berwarna hitam atau putih. Apalagi bila terkena pancaran sinar mentari.

2. Danau Kelimutu

Danau Kelimutu dikenal sebagai Danau Tiga Warna karena warnanya bisa berubah-ubah menjadi merah, biru, ataupun putih.

Perubahan warna tersebut disebabkan oleh komposisi mineral yang berada di dalam danau.

Danau Kelimutu (Sabra)

Danau yang berada di puncak Gunung Kelimutu , di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Ende, Flores dengan ketinggian 1.631 mdpl.

3. Pulau Meko

Untuk mengunjungi pulau ini, harus menempuh perjalanan yang panjang terlebih dahulu.

Dari Pelabuhan Pelni Larantuka menyeberang ke Pelabuhan Tobilota, lalu menuju ke Desa Meko dengan perjalanan darat selama sekitar dua jam.

Walaupun memerlukan waktu yang panjang, ketika sampai, warga lokal akan menyambut dan menawarkan perahu untuk melihat keindahan terumbu karang di tengah laut. Dijamin rasa lelah langsung terbayarkan.

4. Pulau Padar

Pulau yang dikelilingi lautan biru dan perbukitan memesona ini sayang bila dilewatkan saat berkunjung ke NTT.

Panorama Pulau Padar akan lebih memesona bila dilihat dari puncak bukit Gili Padar.

5. Pantai Oetune

Hamparan pasir di Pantai Oetune memiliki keunikan tersendiri, yaitu berbentuk seperti gurun yang bergelombang.

Tak hanya itu, terdapat beberapa pohon lontar dan kasuari yang membuat suasana seperti di Afrika.

Pantai ini sangat pas bila ingin menikmati keelokan matahari terbit.

Lokasinya di Desa Tuafanu, Kualin, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

6. Bukit Wairinding

Perbukitan dengan hamparan savana yang luas ini menyimpan eksotisme tersendiri.

Jika berkunjung pada musim kemarau, Anda langsung disambut oleh savana berwarna kecoklatan. Sebaliknya, jika pada musim hujan, savana akan berubah menjadi hijau.

Bukit ini pernah dijadikan tempat untuk pembuatan video klip "Man Upon the Hill" milik Stars and Rabbit.

7. Pulau Kanawa

Pulau yang memiliki jarak sekitar 15 kilometer dari Labuan Bajo ini memiliki luas sekitar 32 hektare.

Birunya air laut yang dibatasi warna hijau kebiruan di bibir pantainya menambah kecantikan pantai tersebut.

Sebelumnya, pulau ini pernah dikelola oleh warga sekitar, namun tampak kurang terawat. Saat ini, objek wisata ini dikelola oleh seseorang yang memiliki berkewarganegaraan Italia dan mengubahnya dengan sempurna.