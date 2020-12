MENGUNJUNGI mal jadi salah satu alternatif jika ingin berwisata di Jakarta. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2021, ada beragam atraksi seru yang ditawarkan oleh berbagai mal di ibu kota.

Dari mulai performance live hingga virtual, traveler bisa refreshing sejenak dari rutinitas sata libur Natal. Setiap acara dihelat meriah dengan aturan protokol kesehatan ketat.

Dirangkum Okezone, Sabtu (26/12/2020), berikut adalah event seru yang dihelat oleh deretan mal Jakarta. Penasaran apa saja? Simak yuk!

ASHTA 8

ASTHA 8 jadi tempat hangout baru di kawasan SCBD Senayan. Jika Anda takut keluar rumah, tak perlu khawatir untuk menikmati atraksi wisata di sana. Karena ada virtual city BrightspotMRKT dihelat mulai 25 Desember 2020 sampai 1 Januari 2021.

Commercial and Marketing Director ASHTA Frans Arsianto mengatakan, sebanyak 220 brands dan partisipan akan bergabung dalam kegiatan workshop, talkshow, market, music performances, dan masih banyak lagi. Saat mengikuti virtual tour, Anda bisa menikmati beragam kuliner dan berbagai pop up store lain.

Baca Juga: Libur Nataru, Yuk Kulineran ke Rumah Makan Legendaris di Cirebon

"Perhelatan ini dapat membantu pergerakan ekonomi khususnya bagi brand dan industri lokal," tuturnya lewat keterangan resminya.

Co-Founder BrightspotMRKT Anton Wirjono menambahkan, walaupun tidak dapat beinteraksi secara tatap muka, namun tidak mengurangi antusiasme masyarakat Jakarta.

"Dengan keterbatasan akibat pandemi, namun tidak menyurut kami untuk tetap menjadi tempat berkumpulnya pelaku industri kreatif, dalam membangkitkan kembali ekonomi Indonesia terutama di sektor UMKM.” selaku

Central Park Mall

Siapa ingin melihat pohon Natal keren dengan gemerlap lampu meriah? Anda bisa berkunjung ke Central Park Mall di kawasan Jakarta Barat. Mal ini menyuguhkan The Art of Gifting” and Let’s Celebrate 2021 🎉🎉 dari 21 November 2020 hingga 10 Januari 2021.

Instalasi pohon Natal besar dipajang di dalam mal dan tentu nuansanya Instagramable. Tak perlu khawatir, mal di Grogol ini juga menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung wajib 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Baca Juga: Wisatawan ke Karimunjawa Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Jika ragu untuk masuk ke dalam mal, Anda bisa bersantai menghabiskan waktu di Tribeca Park. Anda bosa menikmati “The Art of Gifting” Giant Candy Cane Installations di tanggal sama.

"Head over to Central Park Mall and Capture your Christmas Holiday Moment," tulis keterangan foto yang diunggah laman Instagram @centralparkmall.

Grand Indonesia

Santa claus is comin' to town! Itulah konsep yang diusung Grand Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Anda bisa merasakan suasana Natal berbeda berjumpa dengan sinterklas dengan tema Hello, Santa & The Buddies!.

Dilansir Okezone dari laman Instagram @grandindo, event ini dihelat mulai 12 Desember hingga 27 Desember saja. Tepatnya setiap Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional. Anda bisa menyapa para sinterklas pada pukul 15.00, 17.00 dan 19.00 WIB. Seru kan?

"Please show your G CARD to take a pic with SANTA & THE BUDDIES 🎅🏻 See you around!," tulis keterangan foto laman Instagram @grandindo.