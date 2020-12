TANTE Ernie menghabiskan momen libur Natal dan Tahun Baru 2021 di Bali. Ia bersantai di salah satu resor mewah di kawasan Uluwatu, Bali, sambil mandi kembang.

Nampaknya Tante Ernie bahagia bisa refreshing ke Bali di tengah pandemi Covid-19. Tante Pemersatu Bangsa ini sengaja memperlihatkan body aduhainya di bath up.

Tante Ernie mandi kembang manja menikmati pantai Bali dengan wajah semringah. Ia nampak benar-benar rileks menghabiskan momen liburannya.

"Mandi kerupuk bubur ayam," ungkapnya di laman Instagram @himynameisernie.

Dari unggahan foto tersebut, Tante Ernie juga menuliskan keterangan bahwa dirinya menginap di Anantara Uluwatu Bali Resort. Resor ini berada di ujung Selatan Bali yang menawarkan pemandangan laut eksotis.

Dilansir Okezone dari laman resmi Anantara Uluwatu, Minggu (27/12/2020), resor ini terbentang di sisi tebing yang dramatis di atas Samudra Hindia. Arsitektur bertingkat memastikan pemandangan laut dari setiap sudut. Lokasinya jauh dari keramaian, sehingga membuat Anda menemukan pantai tersembunyi dengan pemandangan pura di puncak tebing.

"Selama staycation di sana, Anda bisa bersantap, berenang dan Jacuzzi dengan panorama matahari terbenam di suite mewah resor Bali kami," tulis keterangan tersebut.

Selain itu, di dekat resor juga terdapat tempat berselancar yang seru, karena ombaknya sungguh menakjubkan. Tak heran jika banyak wisatawan domestik maupun mancanegara senang menghabiskan waktu di sini.

Saat bersantai di pinggir kolam renang menjelang senja, Anda bisa menyaksikan romantisme matahari terbenam. Hal ini pun dilakukan Tante Ernie saat staycation di sana.

"It’s impossible to watch a sunset and not feel amazed 🌤🌤🥰," ungkapnya.

Potret liburan Tante Ernie kali ini sangat membawa kedamaian bagi siapa saja. Dari semua unggahan fotonya, banyak netizen yang ikut jatuh hati dengan panorama Uluwatu.

"Mood long weekend a' 🔥@acheep.a," kata rak**.d.

"Bagus Tante awannya😅," ungkap haripr***so12.