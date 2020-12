BANYUWANGI, Jawa Timur punya banyak destinasi wisata. Mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi maupun wisata kuliner. Daerah berjuluk The Sunrise of Java ini semakin diminati oleh pelancong yang ingin mengisi liburan bersama keluarga atau kerabat.

Jika Anda berniat menghabiskan libur Tahun Baru 2021 dengan menikmati alam, Banyuwangi bisa jadi pilihan yang tepat. Karena ada begitu banyak pilihan wisata memesona di sini. Terutama wisata alam yang sangat cocok dikunjungi pada masa pandemi Covid-19.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 destinasi wisata alam yang cocok untuk dijadikan referensi liburan awal tahun.

1. De Djawatan Forest

Bagi para pecinta film Lord Of The Rings, Anda harus datang ke objek wisata ini. ya, namanya De Djawatan Forest yang terletak di kawasan perhutani, tepatnya di Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat ini memiliki suasana asri dan teduh, hal itu memberi kesan natural sehingga Anda bisa merasakan sensasi berada difilm tersebut.

Lokasi yang menghijau dengan beragam tumbuhan dan pepohonan besar menjalar serta tambahan pantulan dari sinar mentari menjadikannya tampak begitu eksotis. Adapun berbagai titik spot foto favorit sangat instagenic bagi wisatawan, salah satunya berada di tengah area hutan dengan latar belakang hamparan pohon yang menjulang tinggi. Wisata De Djawatan Foerest mulai buka setiap hari dari pukul 07.30-18.00 WIB.

“Djawatan Benculuk keren banget, sekilas mirip hutan Fangorn di dalam film The Lord Of The Rings. Enggak perlu jauh-jauh sampai ke New Zealand, ternyata di Indonesia juga ada, “ tulis akun instagram @hendriwlsss, dikutip Okezone, Minggu (27/12/2020).

2. Mangrove Bedul Ecotourism

Bosan dengan aktivitas sehari-hari di kota? Nah, Mangrove Bedul Ecotourism menawarkan sensasi pemandangan alam yang berpadu dengan suasana hutan dan pantai. Objek wisata ini merupakan bagian dari Taman Nasional Alas Purwo serta menyuguhkan keindahan hutan mangrove yang terlihat sangat asri.

Mangrove Bedul Ecotourism Banyuwangi (travelwisataindonesia.com)

Berada di wisata Bedul, pengunjung dapat menikmati perjalanan rekreasi dengan perahu tradisional menuju pulau kecil, tak jarang Anda akan melihat pesona matahari terbenam alias sunset yang begitu spektakuler. Traveler bisa langsung saja datang ke Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jam operasionalnya mulai buka pukul 08.00-16.00 WIB.

3. Pantai Wedi Ireng

Wedi Ireng adalah pantai perawan yang masih belum terkenal dibandingkan pantai lainnya. Maka, objek wisata ini terlihat sangat murni, asli dan spektakuler. Pasir putih yang berpadu dengan air kebiruan pasti akan membuat Anda semakin betah berlama-lama di sini. Saat menjelang sore hari, wisatawan dapat menikmati matahari terbenam alias sunset.

Pantai Wedi Ireng (Dinno)

Lokasi pantai berada di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai ini juga memiliki gugusan batu karang dengan ukuran cukup besar yang menjadi sebuah ikon di sini, hal itu memberi kesan eksotis pada Pantai Wedi Ireng. Sudah semestinya, objek wisata ini sering disebut dengan surga tersembunyi di Banyuwangi.

4. Air Terjun Congklak Jika Anda menyukai nuansa liburan yang berbeda, di Banyuwangi menghadirkan objek wisata alam yakni Air Terjun Conglak dengan perpaduan air dan hamparan pohon yang rimbun. Tempat ini terletak di tebing tinggi dan airnya akan berubah warna seperti pelangi, hal ini menjadi daya tarik bagi pelancong sebagai spot foto yang instagenic. Untuk mencapai ke lokasi, Anda perlu perjuangan yang ekstra karena harus melewati jalan cukup terjal dan menanjak. Namun, Anda akan terbayarkan dengan pesona curahan air dalam debit besar yang menghasilkan berbagai macam warna air. Objek wisata ini berada di Dusun Darungan, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Air Terjun pelangi Congklak dibuka selama 24 jam untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekitar. 5. Pantai Sukamade Perjalanan yang wajib dicoba bagi para pencari petualangan, Pantai Sukamade adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Objek wisata ini merupakan sebuah pantai indah yang berada dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri (Meru Betiri National Park), tepatnya di Jalan Sukamade, Dusun Sukamande, Sarongan, Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Aktifitas konservasi penyu dan habitatnya di Pantai Sukamade Banyuwangi menjadi menu utama kegiatan di taman nasional ini. Wisatawan yang datang bisa melihat kegiatan hewan langka seperti penyu pantai, Anda akan mendapati penyu yang sedang bertelur ataupun bermain di sekitar area Pantai Sukamade. Di sini, Anda juga akan menikmati hamparan pasir putih dengan air kebiruan yang memesona.